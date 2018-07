La situación de los DDHH en Cuba "empeoró" en 2009 y se espera que "siga la misma tendencia"

Actualizado 26/12/2009 12:50:24 CET

Elizardo Sánchez denuncia que unos 800 opositores al régimen comunista fueron detenidos durante este año

La situación de los Derechos Humanos en Cuba "empeoró" durante este año y se espera que para 2010 "siga la misma tendencia", pese a los cambios que ha prometido el Gobierno de Raúl Castro desde que llegó al poder hace casi dos años, informó a Europa Press el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), Elizardo Sánchez.

Sánchez ha podido constatar, en base a los casos documentados por la organización, que en 2009 "se mantuvo la misma tendencia" en lo que se refiere a las violaciones a los Derechos Humanos en la isla y vaticina que "el próximo año 2010 no va a ser mejor".

Así, destacó que durante este año se han producido "centenares de detenciones arbitrarias", algunas de ellas en pequeñas manifestaciones y protestas que los opositores realizan en días importantes para la disidencia.

La CCDHRN ha documentado entre "por lo menos" 700 y 800 casos de este tipo de arrestos, lo que, según aseguró, es una cifra "mayor" que la registrada en 2008, durante el primer año del Gobierno de Raúl Castro.

En lo que se refiere a los presos políticos, también conocidos como "de conciencia", Sánchez indicó que la cifra se mantiene "estacionaria" por encima de los 200, debido a que las autoridades cubanas no han realizado "excarcelamientos", apenas unos "pocos" que no han modificado drásticamente esta situación.

SIN CAMBIOS

Castro, que ha anunciado que hará cambios sustanciales en la isla, ha mantenido una "gran parálisis" en lo que se refiere a "las reformas jurídicas y políticas" que no ha concretado, como lo es la ratificación de los "grandes pactos" sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas firmados hace casi dos años.

No obstante, Sánchez cree que la ratificación de estos pactos no traería nada nuevo a Cuba, que vive una dictadura desde hace casi 51 años en la que han sido denunciadas innumerables represiones contra los opositores al régimen comunista. "No hay ninguna garantía de que se cumplan", afirmó el activista.

También recordó que el Gobierno ha impedido que algunas organizaciones de Derechos Humanos y otros organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) vayan a la isla a constatar las denuncias que han realizado sobre la situación en Cuba algunos opositores dentro y fuera de la isla.

"El Gobierno sabe que tiene mucho que ocultar en su sistema carcelario", dijo el activista al referirse a la situación de precariedad en la que se encuentran las prisiones de ese país.

Organismos internacionales, e incluso algunos gobiernos, han alertado sobre la grave situación que se vive en la isla desde la llegada del comunismo hace casi 51 años de la mano de Fidel Castro, donde el sistema económico, político, social y hasta los medios de comunicación son absolutamente controlados por el Estado que se ha negado a realizar elecciones libres.

Pese a esta situación, el Gobierno de Castro ha presumido de los resultados obtenidos en 2009 en el Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos, aunque el pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, varias decenas de personas fueron detenidas por participar en manifestaciones.

"Cuba fue reconocida como uno de los países que contribuyen a la promoción y desarrollo" de las libertades esenciales, ha recordado el vicecanciller cubano, Abelardo Moreno.

POLÍTICA DE OBAMA

Durante este año, el mandatario estadounidense, Barack Obama, ha anunciado algunos cambios en la política hacia Cuba, país con el que mantiene rotas sus relaciones y un férreo bloqueo económico desde hace casi 50 años.

El primero de los cambios fue el levantamiento de las restricciones de viajes para que los cubanos residentes en Estados Unidos puedan visitar a sus familiares en la isla cuando lo deseen sin tener que solicitar permisos a las autoridades norteamericanas. Lo mismo hizo con las remesas, que a partir de ahora se podrán enviar a Cuba de forma ilimitada.

Estas reformas, que han sido tanto rechazadas como aceptadas en el seno de la disidencia, "no han tenido ningún impacto en la vida cotidiana de los cubanos", aseguró Sánchez, al destacar que para poder ver los cambios en la isla es necesario que las medidas también se tomen desde el régimen castrista.

Sánchez expresó así su "pesimismo" por el hecho de que estas medidas adoptadas desde la Casa Blanca "puedan en realidad propiciar pasos simétricos" por parte de Castro que, hasta la fecha, ha respondido con cierto repudio a las iniciativas de Obama alegando que para poder ver resultados es indispensable que se levante el embargo.

No obstante, el activista consideró eso forma parte de la política que ha mantenido el Gobierno comunista al que "le viene muy bien la imagen de un enemigo externo y no le conviene desdibujar" esa figura para una posible conciliación con Estados Unidos.

Aunque reconoció que está en contra del bloqueo impuesto por Washington, Sánchez aclaró que estas restricciones económicas --que impiden a Cuba hasta comprar equipos médicos en el extranjero-- "no es la causa principal" de los problemas que tiene la isla, pues es simplemente "un factor exógeno".

Si la Casa Blanca cambia de forma definitiva su postura hacia la isla, "la situación seguiría igual o hasta peor" en Cuba porque no se han promovido cambios por parte del Gobierno de Castro, subrayó.