Al menos seis muertos en un atentado terrorista en Manhattan

Actualizado 31/10/2017 22:21:10 CET

El autor del ataque ha sido detenido cuando blandía dos armas falsas tras atropellar a varias personas en un carril bici

NUEVA YORK, 31 (EUROPA PRESS)

Al menos seis personas han muerto y otras quince han resultado heridas como consecuencia de un atentado perpetrado en el bajo Manhattan, en el centro de Nueva York, por un hombre que ha atropellado a varias personas con su vehículo antes de ser detenido por la Policía neoyorquina, según ha informado la prensa local.

Fuentes de los servicios de seguridad estadounidenses han asegurado que las autoridades están investigando lo sucedido como un atentado terrorista. Los hechos han sucedido en torno a las 15.10 horas, cuando un hombre ha irrumpido con su camioneta en un carril bici en el bajo Manhattan y ha atropellado a varias personas hasta que ha chocado contra otro vehículo. En ese momento, el individuo se ha bajado de la camioneta portando dos armas falsas y la Policía le ha disparado y ha conseguido arrestarle.

Según informa las cadenas de televisión CBS y NBC, el individuo ha recorrido con la camioneta varios centenares de metros antes de chocar contra el otro vehículo y ha gritado cuando los agentes le han detenido. El balance es de seis muertos y quince heridos, si bien la Policía de Nueva York solo ha confirmado por el momento que hay varias víctimas mortales y varios heridos.

Los hechos han sucedido en la conexión de las calles Chambers y West, en una zona próxima al monumento conmemorativo de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre. En su cuenta de Twitter, la Policía de Nueva York ha confirmado que hay "varias víctimas mortales y numerosas personas heridas".

El Departamento de Policía de Nueva York ha señalado que no está claro si hay alguna persona herida por disparos ni cuántas personas estarían heridas por haber sido atropelladas. El vehículo usado por el autor del ataque es una camioneta de alquiler de Home Depot.

Las imágenes de las cadenas de televisión muestran varias bicicletas destrozadas en el carril y bici y una camioneta con la parte delantera destrozada por una colisión. "Me he dado cuenta de que en el carril bici había un montón de bicicletas destrozadas y, conforme avanzaba conduciendo, he visto más y más bicicletas completamente destrozadas y personas a los lados. Debo haber visto unas 30 o 40 bicicletas así", ha señalado un testigo de los hechos.

La Casa Blanca ha contado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha sido informado de lo sucedido por parte de las autoridades de Nueva York. El gobernador del estado, Andrew Cuomo, se ha desplazado hasta el lugar de los hechos.

Está prevista una rueda de prensa en las próximas horas por parte del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.