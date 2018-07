JP Morgan ultima la compra del 10% de Twitter por 325 millones

Actualizado 28/02/2011 12:28:07 CET

LONDRES/NUEVA YORK, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un fondo creado por el banco estadounidense JP Morgan negocia la compra de una participación de hasta un 10% en la red de 'microblogging' Twitter por 450 millones de dólares (325 millones de euros), lo que valora al conjunto de la compañía en 4.500 millones de dólares (3.250 millones de euros), según informa el diario 'Financial Times', que cita fuentes conocedoras de la situación.

A este respecto, el rotativo precisa que aún no está claro si la entidad realizará esta compra mediante una inversión directa en la firma o comprará su participación a algunos de los actuales accionistas de Twitter con el consentimiento de la la empresa, aunque parece claro que el fondo no adquirirá acciones en el mercado secundario, según indicaron las fuentes consultadas, que subrayaron que aún no se ha cerrado ningún acuerdo.

El banco estadounidense fundó este mes el fondo Digital Growth Fund con el objetivo de ofrecer a sus clientes acaudalados la oportunidad de invertir en el negocio de las compañías tecnológicas actualmente en manos privadas, después de que Goldman Sachs acometiera una operación similar con Facebook.

Hasta la fecha, el fondo ha captado 1.220 millones de dólares (883 millones de euros), según consta en los registros de la CNMV estadounidense (SEC), cerca de su objetivo de 1.300 millones de dólares, y contará únicamente con 480 inversores.

Asimismo, el diario señala que, aparte de Twitter, JP Morgan planea invertir en otras compañías privadas del sector como Zynga o el proveedor de telefonía VoIP Skype.

Recientemente, la firma Kleiner Perkins invirtió 200 millones de dólares en Twitter, valorando a la compañía en unos 3.700 millones de dólares, lejos de los 70.000 millones de dólares (50.646 millones de euros) en los que se supone que podría estar valorada Facebook.