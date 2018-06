El enfrentamiento dentro del Gobierno alemán por los inmigrantes da alas a la ultraderecha en las encuestas

Publicado 24/06/2018 16:08:35 CET

BERLIN, 24 Jun. (Reuters/EP) -

El enfrentamiento abierto entre la canciller Angela Merkel (CDU) y su ministro del Interior, Horst Seehofer (CSU), por la política de inmigración ha debilitado a la Gran Coalición que lidera Merkel con CDU, SPD y CDU y ha dado alas en cambio al ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en las encuestas.

En concreto, la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Merkel lograría un 31 por ciento de apoyo si fueran ya las elecciones, dos puntos menos que en la anterior encuesta de Emnid para el 'Bild am Sonntag', mientras que el Partido Socialdemócrata (SPD) se mantiene en el 18 por ciento. AfD gana un punto hasta el 16 por ciento, su puntuación más alta en un sondeo de Emnid. El estudio de Enmid se basa en 2.336 entrevistas realizadas entre el 14 y el 20 de junio.

El ministro del Interior del estado de Baja Sajonia --norte--, el socialdemócrata Boris Pistorius, ha reprochado a la CSU que haya asumido los eslóganes de campaña de AfD con vistas a las elecciones regionales en Baviera previstas para el 14 de octubre. "Ahora mismo no tenemos una estampida en la frontera. Copiar los lemas de AfD solo fortalece a los populistas de derecha", ha argumentado.

El candidato de la CSU para renovar el gobierno de Baviera en octubre, Markus Soeder, ha anunciado que no contará con Merkel para la campaña, la primera vez que la CDU no participa en una campaña de la CSU en 70 años, destaca el 'Welt am Sonntag'. En cambio, Soeder ha invitado al canciller austriaco, Sebastian Kurz, un político conservador que gobierna en coalición con la ultraderecha.

Este domingo Soeder ha defendido en un acto de partido un giro radical en la política migratoria alemana para mejorar la protección de las fronteras.