Grecia y Turquía acuerdan hacer esfuerzos para reducir sus tensiones en el mar Egeo

Publicado 12/07/2018 23:27:05 CET

BRUSELAS, 12 Jul. (Reuters/EP) -

Los gobiernos de Grecia y Turquía han acordado centrar sus esfuerzos en reducir las tensiones en el mar Egeo, según ha desvelado este jueves el primer ministro griego, Alexis Tsipras, tras una reunión con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Bruselas.

"He planteado al presidente turco el incremento de las violaciones de Turquía en el (mar) Egeo (...) y hemos acordado poner énfasis en nuestros esfuerzos para reducir las tensiones", ha dicho, durante una rueda de prensa en la capital belga.

Los dos países, que forman parte de la OTAN, se encuentran enfrentados por varios asuntos, entre los que destacan Chipre y la detención de dos soldados griegos en Turquía, así como la negativa de Atenas a entregar a Ankara a ocho militares sospechosos de participar en el intento de golpe de Estado de julio de 2016.

El primer ministro griego ha reconocido que el encuentro con Erdogan, que ha durado dos horas, no ha sido "la más fácil de las reuniones", y ha confirmado que le ha recalcado que el sistema judicial griego "es totalmente independiente", en referencia a las solicitudes de asilo de los soldados turcos.

"Al mismo tiempo, he resaltado lo que ya he dicho muchas veces. Para el Gobierno griego, los golpistas de cualquier país, Turquía en este caso, o cualquiera que intente violar el orden democrático, no son bienvenidos en el país", ha zanjado.

Erdogan ha acusado a Grecia en varias ocasiones de dar asilo a los presuntos golpistas y de no cumplir su promesa de devolver a los militares a Turquía.

De hecho, el Gobierno de Turquía anunció el 7 de junio la suspensión de su acuerdo bilateral con Grecia sobre la readmisión de migrantes, si bien la medida no afecta al pacto alcanzado entre Ankara y la Unión Europea.

El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, vinculó la decisión con la negativa de las autoridades griegas a extraditar a los ocho soldados.