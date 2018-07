El hambre y la muerte acosan a millones de personas en Yemen

Publicado 27/04/2015 19:13:25 CET

ADÉN/DUBAI, 27 Abr. (Reuters/EP) -

Hospitales sin electricidad, casas derribadas por los ataques aéreos, miles de personas en busca de agua, refugio y alimento. Esta es la difícil situación humanitaria que vive Yemen un mes después de que comenzase la guerra.

Los hospitales de la capital, Saná, tienen muy pocas reservas de gasolina para las ambulancias. Abarrotados con heridos, la mayoría de ellos no tienen electricidad o generadores para realizar cirugías. Algunas fuentes han señalado que hay cuerpos almacenados en neveras o enterrados en masa con rapidez.

"Las ambulancias no pueden circular, hay muy poca electricidad y no existe suficiente combustible para los generadores. En un país con escasez de agua como es Yemen, ni siquiera se puede bombear agua", ha denunciado una portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja, Marie Claire Feghali. "Es una catástrofe, una catástrofe humanitaria. Si ya era difícil antes, ahora no existen palabras", ha agregado.

Los cientos de bombardeos aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí y los decenas de enfrentamientos terrestres han dejado doce millones de personas "en riego alimenticio", un trece por ciento más que cuando comenzó el conflicto, y otras 150.000 han huido de sus hogares. Según el último informe de Naciones Unidas al menos 1.080 personas han muerto, incluidos 115 niños.

Muchos yemeníes están huyendo del desastre, la guerra y la hambruna a otros países menos inestables del Cuerno de África. Hisham Abdul Wahab, residente de uno de los últimos distritos en sufrir grandes explosiones, ha contado que intentó permanecer allí pero le fue imposible. "Algunas personas comenzaron a regresar al barrio, pero los bombardeos comenzaron otra vez y están marchándose por segunda vez. Ahora la zona está devastada: no hay carreteras, ni agua ni electricidad. Nadie se ha quedado excepto los ladrones", ha relatado.

ÉXODO

Sadam Husein Shihab y su familia no soportaron los tanques y disparos de la semana pasada, así que junto a sus hijos pequeños y su madre dejó su hogar en la ciudad de Huta y todos ellos caminaron a la aldea más cercana a una hora de distancia.

"Era la única vía para proteger a mi familia. Toda la zona de Huta es un desastre total, donde casi no quedan personas. Alrededor de 3.000 familias han huido y están sufriendo mucho", ha narrado.

Los residentes han denunciado que decenas de personas han huido a través de destartalados barcos pesqueros a Somalia o Yibuti, países más pobres que Yemen pero ahora más seguros. "Hay personas desplazadas que han acampado en colegios abandonados y están sentados en medio de los bombardeos sin comida ni electricidad", ha denunciado un trabajador local, Wissam al Hiswa.

Para decenas de miles de personas que huyen de zonas conflictivas, como es el caso de Bakeen Salé, que dejó la ciudad de Dalea escondido por las montañas del sur de Yemen, paz y ayuda resultan lejanas. "No hay suministros ni organizaciones humanitarias para ayudar a las miles de personas que han huido de su ciudad a localidades cercanas", ha denunciado Salé. "El principal hospital y la mayoría de las casas han sido atacadas con cohetes, como nuestra casa, que está ahora derribada", ha lamentado.