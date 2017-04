Los líderes de la UE a 27 aprueban por unanimidad las 'líneas rojas' para el 'Brexit'

Actualizado 29/04/2017 14:01:47 CET

BRUSELAS, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de la Unión Europea han adoptado este sábado por unanimidad sus 'líneas rojas' para negociar con Reino Unido su salida del club comunitario, un proceso que debe concluir en dos años y para el que los líderes quieren subrayar la fuerte unidad del bloque de cara al 'Brexit'.

"Las directrices han sido adoptadas por unanimidad. El mandato político firme y justo de la Unión Europea a 27 para las negociaciones del 'Brexit' están listas", ha anunciado el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, en su cuenta oficial de Twitter.

Los jefes de Estado y de Gobierno europeos sin la británica Theresa May han dado luz verde al documento de nueve páginas redactado por el equipo de Tusk tras recibir la petición formla de Londres para iniciar las conversaciones de divorcio.

El texto subraya el enfoque progresivo que plantea la Unión Europea y que cierra la puerta a negociar en paralelo el acuerdo futuro de relaciones bilaterales, pero abre la puerta a empezar a discutir la forma que podría tener ese futuro si se logran en los primeros meses avances sustanciales en asuntos prioritarios.

El documento apenas ha cambiado en el fondo desde que Tusk lo envió a las capitales el pasado 31 de marzo y con el que fijó tres prioridades: proteger los derechos de los europeos residentes en Reino Unido, aclarar la "factura" que deberá pagar Londres por su salida y la situación en que queda la frontera con Irlanda del Norte.

