Al menos 19 personas heridas por una explosión en un autobús en el centro de Sri Lanka

Actualizado 21/02/2018 9:29:03 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos 19 personas, incluidos doce militares, han resultado heridas por una explosión registrada este miércoles por la mañana en el interior de un autobús en la localidad de Diyatalawa, en el centro de Sri Lanka, según ha informado al diario local 'Daily Mirror' un portavoz del Ejército, el general Sumith Atapattu.

Entre los heridos figuran doce militares, de los cuales siete son soldados y cinco son aviadores. El resto de los heridos son civiles. "Un autobús privado estaba llevando a pasajeros con destino a Diyatalwa desde Jaffna. Los pasajeros han sido trasladados a un autobús que conecta Debarawewa con Diyatalawa a su paso por Bandarawela. La explosión no se puede descartar todavía que sea un acto terrorista", ha afirmado el portavoz del Ejército.

El portavoz militar ha dicho que la explosión en el vehículo podría haber sido causada por "una sustancia altamente explosiva". "La causa se podrá determinar cuando los analistas del Gobierno inspeccionen el lugar", ha afirmado el general Atapattu.

Por su parte, la Policía ha señalado que la explosión ha tenido lugar en la zona de Kahagolla en Diyatalawa. El autobús ha sufrido importantes daños y los heridos han sido trasladados al hospital de Diyatalawa.

