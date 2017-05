Merkel cree que la victoria de Macron "sería una buena señal para el centro"

Publicado 03/05/2017 11:21:27 CET

BERLÍN, 3 May. (DPA/EP) -

La canciller alemana, Angela Merkel, ha respaldado nuevamente este miércoles la candidatura del centrista Emmanuel Macron de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia este domingo en declaraciones publicadas por el diario alemán 'Kölner Stadt-Anzeiger'.

"Su victoria sería una buena señal para el centro político, cuya fortaleza queremos mantener también aquí en Alemania", ha declarado la mandataria al diario local.

Merkel, que no esconde su predilección por el exministro de Economía del Gobierno liderado por François Hollande, ha dicho que no desea inmiscuirse en la votación del domingo porque esa es una decisión que compete exclusivamente a los franceses.

No obstante, ha admitido que le alegraría la victoria de Emmanuel Macron porque él aboga por una política pro-europea consecuente. Esta no es la primera vez que la canciller alemana expresa públicamente su apoyo al ex minsitro, de quien dijo recientemente que podría ser un "presidente fuerte para Francia".

Macron se disputará la presidencia de Francia el 7 de mayo con la ultraderechista Marine Le Pen. Las encuestas dan a Macron como favorito para la elección.