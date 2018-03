Sarkozy promete "derrotar" a "la banda de asesinos de Gadafi" para demostrar su inocencia

Publicado 23/03/2018 13:58:24 CET

"Mi honor triunfará", dice el expresidente, mientras su abogado anuncia recurso contra la prohibición de reunirse con quienes le acusan

PARÍS, 23 Mar. (Reuters/EP) -

El expresidente francés Nicolas Sarkozy se ha comprometido a "derrotar" a "la banda de asesinos" del fallecido líder libio Muamar Gadafi para demostrar su inocencia frente a las acusaciones de financiación irregular en su campaña presidencial de 2007 por las que está siendo investigado.

Sarkozy inició el jueves por la noche una ronda de apariciones en medios de comunicación con una entrevista en 'prime-time' en la cadena de televisión RTL, en la que aseguró que va a "derrotar" a las personas que le acusan de haber recibido fondos del régimen libio, a las que ha definido como "la banda de Gadafi, una banda de asesinos".

El exmandatario galo subrayó que los jueces carecen de pruebas en su contra y que las acusaciones de financiación irregular son una "monstruosidad". "No pueden imaginar con qué seriedad me tomo esto: aunque me cueste un año, dos o diez, derrotaré a esta banda. Mi honor triunfará. No concederé un solo centímetro a este grupo", señaló.

Por su parte, el abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, ha defendido la inocencia de su cliente. "Demostraré que el presidente Sarkozy es inocente. Daré pruebas de que es inocente y sabremos quiénes son los malos, quienes son los matones, quiénes son los asesinos y quiénes son los ladrones", afirmó, también en declaraciones a RTL.

Herzog, que también lleva un caso en el que Sarkozy está acusado de gastos ilícitos en su campaña para la reelección en 2012, ha anunciado que recurrirá la orden impuesta por los jueces al expresidente tras terminar su interrogatorio, una orden que le prohíbe viajar a Libia, Túnez y a Sudáfrica y también reunirse con las personas que le acusan de haber recibido fondos del régimen de Gadafi.

Sarkozy también tiene una prohibición de los jueces para que no se reúna con algunos de sus antiguos subordinados, como Claude Guéant y Brice Hortefeux, que fueron ministros durante su mandato y que también están siendo interrogados.

El expresidente afirmó el jueves en la cadena de televisión TF1 que la cifra de dinero que la Policía dice que habría recibido del régimen libio es de 38.000 euros, frente a los 50 millones de euros que dicen las personas que le acusan de financiación irregular.