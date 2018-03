Suspendida la sesión en el Parlamento de Kosovo por el lanzamiento de gases lacrimógenos

Actualizado 21/03/2018 13:20:40 CET

PRISTINA, 21 Mar. (Reuters/EP) -

Diputados opositores han lanzado gases lacrimógenos en la sede del Parlamento de Kosovo para intentar bloquear la ratificación de un acuerdo fronterizo con Montenegro, uno de los requisitos para que los ciudadanos kosovares puedan viajar sin visado a los países de la Unión Europea.

El partido Vetevendosje alega que el acuerdo, firmado en 2015, supone la cesión a Montenegro de 8.000 hectáreas de territorio, lo que ha derivado en todo tipo de protestas en sede parlamentaria, varias de ellas con la utilización de gases lacrimógenos.

El presidente del Parlamento ha ordenado el aplazamiento de la sesión de este miércoles hasta que se ventile la sala. El pacto con Montenegro es uno de requisitos contemplados para que Kosovo logre eliminar la exigencia de visados para los viajes a la zona Schengen, un beneficio del que ya gozan desde 2010 sus vecinos de los Balcanes.

I know #PMQs will be lively today - but this is the Kosovo's parliament in Pristina right now!

Opposition lawmakers release a teargas canister before a vote for an agreement to ratify or not a border demarcation deal signed in 2015 with Montenegro. pic.twitter.com/sbw9TfwlZB