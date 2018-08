La canaria Carla Marrero y la murciana Sabrina López, campeonas del mundo sub 18 de tenis playa

Actualizado 04/08/2018 17:06:28 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La canaria Carla Marrero Suárez y la murciana Sabrina López han resultado campeonas del mundo en la categoría femenina sub 18 en la competición que se está celebrando estos días en Cervia (Italia).

Marrero y López llegaron a la final tras haber abatido a tres duplas italianas, para encontrarse en el último partido a las rusas Yana Lavrenteva y Veronika Pershina.

En la final, las españolas controlaron el primer set sin demasiadas complicaciones, que ganaron 4-1 (se jugaban sets al mejor de 4 juegos, en vez de lo normal, que sería a 6) y remataron en el segundo, sin necesidad de ir a un desempate, ganando 5-4.

La explosión de alegría de la delegación española y canaria fue total. Marrero forma parte de la escuela Approba Tenis Playa, que desarrolla en Gran Canaria su actividad y que ya contaba entre su filas con campeones y campeonas de España en varias categorías.

MARRERO: "NO HA SIDO FÁCIL. ¡AHORA A DISFRUTARLO!"

La canaria Carla Marrero ha explicado en declaraciones a Europa Press que llegar hasta la final y ganarla "no ha sido fácil" por el tamaño del cuadro y el nivel del torneo mundial, pero que ahora lo que le queda a ella y a su compañera es "disfrutarlo".

"¡No me lo creo aún!", aseveró, para reconocer que en esta ocasión se ha sentido "muy bien" y se tomaron este reto de "poco a poco" y ha funcionado. "¡Me siento en una nube, no me lo creo!", explicaba Marrero emocionada.

FUERZAS RENOVADAS PARA POTENCIAR EL TENIS PLAYA EN GRAN CANARIA

El director de la escuela grancanaria Approba Tenis Playa, Octavio Santana, que se ha desplazado con todo el equipo hasta estos mundiales en Italia se declaró a Europa Press "contentísimo" del éxito de la pupila.

"Carla es alumna desde hace muchos años y momentos como este nos renuevan las ganas de seguir en este trabajo de potenciar el tenis playa en Gran Canaria", aseveró.

SU ENTRENADORA GRIMANESA SANTANA: "MÁS ORGULLOSA NO PUEDO ESTAR"

La entrenadora de Carla Marrero, la también jugadora y campeona de España, Grimanesa Santana, que en esta ocasión no puedo avanzar en el Mundial, se mostró "contenta y orgullosa" de que la joven grancanaria alcanzara uno "de los objetivos más grandes del tenis playa", como es ganar un mundial.

"La veía jugar y disfrutaba, de su fuerza y su inteligencia", aseveró a Europa Press. "Lo han luchado tanto ella como Sabrina y se lo merecen. Carla ha hecho un esfuerzo importantísimo tanto en los entrenamientos como en las competiciones todos estos meses y siempre con la cabeza alta. Más orgullosa no puedo estar", concluyó.