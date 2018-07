Clavijo minimiza el 'informe Navío' y ve "injustas" las críticas al Observatorio del Cambio Climático

Publicado 17/07/2018 14:16:41 CET

Podemos tilda de "humo negro" la política ambiental del Gobierno y NC cuestiona la ausencia de una estrategia de futuro

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha minimizado este martes el informe realizado por Ezequel Navío, excoordinador del Observatorio Canario de Cambio Climático, y ha tildado de "injustas" las críticas al organismo, formado por hasta 70 expertos.

En la sesión de control y a preguntas de Podemos y NC, ha comentado que "nadie" en el planeta está preparado para afrontar el cambio climático, pero se trabaja desde el Ejecutivo "para mitigarlo".

El presidente ha destacado que asume las críticas del informe "con deportividad" pero no las comparte porque "son injustas y no se ajustan a la realidad", al tiempo que ve una "falta de respeto" que se cuestione la labor de científicos y catedráticos universitarios.

En ese sentido ha detallado el paquete de acciones aprobadas desde el Observatorio, formado por científicos y profesionales "independientes" --siete de ellos asesoran al Gobierno de forma gratuita-- y entre las que destacan una estrategia contra el plástico, la creación de una base de datos, fijar tallas mínimas de captura, la aprobación de la Ley del Suelo que favorece el desarrollo de las energías renovables en suelo rústico, desarrollo de la economía circular, acciones para luchar contra los vertidos o las bonificaciones fiscales a vehículos híbridos y eléctricos.

"Esto no tiene nada que ver a lo que se ha hecho hasta ahora en esta tierra", ha comentado.

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha tildado de "humo negro" la política ambiental del Gobierno de Canarias, en base al informe realizado por Ezequiel Navío, que apunta que "poco o nada" se ha hecho en las islas para combatir el cambio climático.

Ha rechazado el "cinismo" del presidente al defender su política medioambiental y le ha pedido "asumir responsabilidades", que pasan por la destitución de la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, que "poco ha hecho" en esta Legislatura más allá de viajar "a costa del erario público".

En su opinión, el Ejecutivo incluso ha tomado medidas "en contra" de la defensa del medio ambiente como la aprobación de la Ley del Suelo o la implantación del gas.

Santana ha dicho que a Clavijo "le queda muy poquito de desgobierno" y de tratar a los canarios "como toletes", al tiempo que ha exigido que deje aprobar órganos "para sacarse fotos", como el observatorio de cambio climático y el comité de expertos.

PROPAGANDA Y GOLPES DE EFECTO, SEGÚN RODRÍGUEZ

El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha comentado que el Gobierno "no tiene" políticas sobre aguas, biodiversidad, movilidad o medio marino y "casi no tiene" sobre residuos o planes hidrológicos, aparte de no cumple las políticas ambientales que marca la legislación.

"Quien no es capaz de cumplir con las reglas, difícilmente va a tener estrategia futura", ha señalado, destacando que hay ayuntamientos que "tienen más estrategia" para aspectos esenciales del futuro del archipiélago.

Sí ha admitido que "no lo hacen mal" en buscar "propaganda y golpes de efecto" porque son capaces de "montar un quiosco y hacer fotos", pero cree que a este Gobierno ya no la da tiempo de "ponerse las pilas" en esta Legislatura.