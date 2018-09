Luis Ibarra liderará la candidatura del PSOE al Cabildo de Gran Canaria

Publicado 19/09/2018 10:46:52 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El socialista Luis Ibarra, que hasta hace unos meses ocupaba la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, liderará la candidatura del PSOE al Cabildo de Gran Canaria.

Así lo ha confirmado Ibarra, quien explicó que en los últimos días contactaron con él tanto el secretario del PSOE de Gran Canaria, Sebastián Franquis, como el líder de los socialistas en Canarias, Ángel Víctor Torres, para comentarle la posibilidad de liderar la candidatura al Cabildo.

En este sentido, indicó que les trasladó su disposición al partido, por lo que al final apuntó que si otros compañeros no se postulan, presentará la candidatura el viernes e intentará "hacer lo mejor posible la campaña" para recuperar la Presidencia del Cabildo.

"Siempre voy con humildad. Ahora estoy en la fase de que se me quita el sueño porque son asunción de responsabilidades, el mundo de la política es muy complicado... pero no es la primera vez, ya me he enfrentado a otros retos", apostilló en declaraciones al programa 'Nada que Ver' de José Luis Martín en 7.7 Radio recogidas por Europa Press.

En cuanto a quiénes le acompañarán en la lista, aseguró que "no se ha hablado de nada" aunque avanzó que le gustaría que alcaldes que han hecho una "buenísima gestión" en la isla tuvieran un puesto, así como algunos técnicos del Cabildo, "que aunque sea como independientes, puedan ir incorporándose".

Al respecto, matizó que le gustaría recuperar a técnicos del Cabildo que han ido pidiendo comisiones de servicios porque, afirmó, que "sin capital humano experto es complicado" gestionar. "Mi objetivo siempre es ser un gestor más técnico que político", apuntilló para agregar que ha habido "muchos técnicos" del Cabildo que le han trasladado que le gustaría que volviera a la institución insular.

En relación a la posibilidad de reeditar el pacto actual entre PSOE y NC en el Cabildo de Gran Canaria, indicó que en el conjunto de Canarias lo que se ha planteado "siempre" es intentar, si las fuerzas progresistas logran una mayoría, "seguir avanzando en la línea de acabar con las desigualdades, mejorar la distribución de la riqueza y la prestación de servicio". Añadió que la ciudadanía "está aburrida de grandes" proyectos, por lo que señaló que el "esfuerzo" hay que hacerlo en temas sociales.

Para Ibarra, el Cabildo tiene que hacer un "esfuerzo absoluto" por el tema de la dependencia, aunque expuso que el objetivo "siempre se sumar con la izquierda", si bien matizó que va a haber nuevos partidos que se van a incorporar, en concreto citó a Ciudadanos que, consideró, va a tener un "papel relevante y hay que tenerlo en cuenta".

Por último, afirmó que tiene una "relación cordial" con el actual presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), que "ha intentado hacer una buena gestión", y al ser cuestionado si podría pactar con él, matizó, que las "mayorías absolutas no" se van a dar, de ahí que expuso que habrá que buscar consensos, agregando que se considera "una persona que antepone la búsqueda de logros ante el protagonismo individual".