El Teatro Guimerá (Tenerife) 'revive' a Michael Jackson con el espectáculo 'Moonwalker'

Actualizado 31/03/2012 19:30:23 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Guimerá, en Santa Cruz de Tenerife, acogerá los días 20, 21 y 22 de abril el espectáculo 'Moonwalker', que ofrece al espectador la trayectoria musical de Michael Jackson, considerado rey del pop, acompañado de música en directo, audiovisuales inéditos y coreografías.

'Moonwalker' es un espectáculo originalmente americano nacido en Las Vegas, en donde lleva una larga trayectoria con grandes éxitos. Nace como un homenaje a Michael Jackson en el que se disfruta de un viaje musical recordando sus mejores temas: 'Bad', 'Thriller', 'Billie Jen', 'Man in the Mirror' o 'Black or White', entre otros muchos.

Su protagonista, Frederick Henry, es uno de los mejores imitadores del rey del pop y canta siempre en directo. A él lo acompañan la coreógrafa Orietta de la Peña y otros artistas procedentes de los mejores musicales de la gran vía madrileña, quienes conforman un elenco digno de este merecido tributo a Jackson.