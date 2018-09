La alcaldesa entregará este viernes los trofeos a las vencedoras del concurso del Desfile de Carrozas de San Mateo 2018

Publicado 20/09/2018 20:06:43 CET

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, entregará los trofeos del concurso del Desfile de Carrozas de San Mateo 2018, a las 20,45 horas en Jorge Vigón a la altura de Marqués de la Ensenada.

El desfile de Carrozas, organizado por el Ayuntamiento de Logroño para las Fiestas de San Mateo 2018, se celebrará mañana viernes, 21 de septiembre, a partir de las 21 horas, y partirá desde Jorge Vigón.

Esta edición participarán nueve carrozas, cifra que supera las de años anteriores. Los vehículos son del Ayuntamiento de Logroño, con los niños de San Bernabé, del Gobierno de La Rioja, de la Asociación de Belenistas, de la Federación de Peñas de Logroño, del Ayuntamiento de Haro, de la Peña Áster, de la Federación de Casas Regionales, del Consejo de la Juventud de Haro y del Ayuntamiento de Calahorra.

La principal novedad este año es la vuelta a los premios en metálico, de 2.500, 1.000 y 500 euros, que serán destinados a los que el jurado seleccione atendiendo a tres criterios principales:

Mayor calidad y esfuerzo

Mejor y mayor trabajo artesanal

Uso de materiales reciclados y reciclables

El desfile recorrerá las calles Jorge Vigón, Vara de Rey, Muro Del Carmen, Muro de Cervantes, Avda. de La Paz y Padre Claret, y finalizará en avenida de la Paz con San Millán.

HOMENAJE AL FUNDADOR DEL GRUPO DE DANZAS AIRES DE LA RIOJA

El desfile también contará con un homenaje multitudinario al recientemente desaparecido fundador del Grupo de Danzas Aires de La Rioja, Javier Santa María de Diego, conocido como 'Chofo' en el mundo de la danza.

El homenaje consistirá en el desfile de casi 60 trajes de regionales de toda la Comunidad Autónoma, pertenecientes a su colección privada, en el que además participarán diferentes grupos de danzas de la región, que sumarán aproximadamente 150 personas.

AFECCIONES AL TRANSPORTE URBANO

Mañana día 21 de septiembre, desde las 20,00 horas hasta final del servicio, las siguientes líneas sufrirán variaciones:

Línea 1. Hospital San Pedro - Lardero: c/ Rio Lomo - c/ Madre de Dios - c/ Luis de Ulloa - c/ Obispo Fidel Garcia - av. de Lobete - c/ Duques de Nájera - c/ Gral. Vara de Rey.

Lardero - Hospital San Pedro: c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - av. de Lobete - c/ Obispo Fidel García - c/ Luis de Ulloa - c/ Madre de Dios - c/ Rio Lomo.

Línea 2. Fuera de servicio.

Línea 3. Las Norias - Villamediana: c/ Carmen Medrano - c/ Duques de Nájera - c/ Gral. Vara de Rey.

Villamediana - Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - c/ Carmen Medrano.

Línea 4. Palacio de Congresos - Pradoviejo: av. de Lobete - c/ Duques de Nájera - c/ Chile.

Pradoviejo - Palacio de Congresos: c/ Chile - c/ Duques de Nájera - av. de Lobete.

Línea 5. Madre de Dios - Valdegastea: (Inicio de línea en parada "Palacio de los Congresos") - c/ Madre de Dios - c/ Luis de Ulloa - c/ Obispo Fidel García - av. de Lobete - c/ Duques de Nájera.

Valdegastea - Madre de Dios: c/ Duques de Nájera - av. de Lobete - c/ Obispo Fidel García - c/ Luís de Ulloa - c/ Madre de Dios - (Final de línea en parada "Palacio de Congresos").

Línea 6. El Cortijo - Centro: (Final de línea en "Olimpia").

Centro - El Cortijo: (Inicio de línea en parada "Torre de Logroño").

Línea 9. Fuera de servicio.

Línea 10. El Arco - Hospital San Pedro: c/ Duques de Nájera - av. de Lobete - c/ Tirso de Molina.

Hospital San Pedro - El Arco: c/ Tirso de Molina - av. de Lobete - c/ Duques de Nájera.

Línea 11. Fuera de servicio.

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea.

Dichos autobuses recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente. Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.