Cambia Logroño critica que "el PP ha filtrado" un proyecto del Monte Cantabria "que ni es público ni tiene financiación"

Publicado 20/06/2018 13:38:22 CET

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Cambia Logroño en el Ayuntamiento de la ciudad, Gonzalo Peña, ha criticado este miércoles que "el PP ha filtrado" a un medio de comunicación un proyecto para la recuperación del Monte Cantabria "que ni es público ni tiene financiación".

Como ha apuntado Peña en rueda de prensa, "han pasado seis años desde que el Monte Cantabria fuera declarado Bien de Interés Cultural y dos desde que se aprobara la moción que presentamos desde Cambia Logroño para su protección, vallado y preservación".

Sin embargo, ha lamentado que "aún sigue sin hacerse nada", una circunstancia por la que "denunciamos este lunes ante el Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico del Gobierno de La Rioja el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Logroño de las labores de protección y conservación del Monte Cantabria".

Ante esta denuncia, ha considerado que "lo suyo es que el Partido Popular hubiera respondido a esto con sus propias declaraciones". Sin embargo, "el mismo día que la noticia tenía que ser que Cambia Logroño realizaba esta denuncia, el texto principal que aparece publicado en un medio de comunicación es la parte de un proyecto para la recuperación del Monte Cantabria".

"Hablamos -ha añadido-de un proyecto que no es público porque no está aprobado por la Junta de Gobierno y al que ni siquiera tienen acceso los concejales y concejalas de la oposición. Sorprende por ello la labor de quien se presta a esto haciéndole el juego al PP, que lo tenga parte de la prensa, pero que el resto de grupos políticos no podamos verlo".

En palabras del portavoz de Cambia, "hay que referirse así a dos cosas: por una parte, a la filtración interesada de un proyecto que no es público para tapar una denuncia y, por otra, a la realidad de ese proyecto, que no es la que ha aparecido publicada".

Primeramente, ha dicho, "hay que referirse a la gravedad de lo ocurrido, hablamos de la filtración de un proyecto que no es público", algo por lo que esta misma mañana, Cambia iba a registrar una denuncia en Alcaldía "para que se investigue esta filtración interesada por parte del Partido Popular y quiénes han sido los responsables de ello".

Así, Peña ha concretado que "como aparece reflejado en el Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento en los artículos 12 y 13 referidos al acceso a la información y los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento nos han dicho", este hecho "puede ser constitutivo de una irregularidad administrativa".

En segundo lugar, "la realidad del proyecto, en seis años el PP no ha movido un dedo y cuando realizamos una denuncia en Patrimonio, un medio de comunicación afirma que se va a realizar un proyecto de recuperación en el Monte Cantabria".

"La realidad es que este proyecto no puede ser aprobado, ya que desde Intervención se ha devuelto el proyecto al no haber financiación para ejecutarlo. Es decir, a día de hoy el Ayuntamiento no puede aprobarlo porque no puede ejecutarlo", ha reseñado Gonzalo Peña.

Para el portavoz de Cambia, "como el PP vive de la propaganda, nuestra denuncia les ha hecho cometer una irregularidad administrativa y filtrar un proyecto que no es público ni tiene la financiación para realizarse".

"Por ello, presentaremos, como hemos señalado anteriormente, una denuncia por irregularidad en Alcaldía y llevaremos al pleno una batería de preguntas para que Cuca Gamarra explique a los logroñeses y logroñesas lo que no ha explicado en este Ayuntamiento, pero sí han filtrado desde el PP interesadamente para tapar una denuncia de Cambia Logroño", ha concluido.