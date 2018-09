Expertos de multinacionales analizarán el Marketing 4.0 y el neuromarketing en dos mesas redondas de UNIR

Publicado 23/09/2018 12:23:33 CET

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) organiza los días 26 y 27 de septiembre sendas mesas redondas donde expertos de destacadas firmas multinacionales departirán sobre la empleabilidad en Marketing 4.0 y los profesionales y aplicaciones del neuromarketing. Ambas mesas redondas pueden seguirse vía online.

Los anuncios y productos que cada día nos bombardean a través de los medios de comunicación y de Internet generan en nosotros diferentes estímulos que repercuten en los niveles de emoción, atención y memoria, determinantes a la hora de la compra. Dar con la fórmula del éxito depende en buena medida del neuromarketing.

Para ahondar más en esta disciplina, UNIR organiza el próximo jueves 27 de septiembre a las 17 horas una mesa redonda que, bajo el título 'Neuromarketing. Emociones que venden', pretende conocer quiénes son sus profesionales y descubrir sus aplicaciones.

De ello se encargarán María Galmes, directora del Máster Universitario en Neuromarketing, y el codirector del mismo, Pepe Martínez, que es también experto en Investigación cualitativa y Neuromarketing, además de director de Marketing del grupo Kantar-Millwardbrown.

Junto a ellos estarán Juan Graña, Founder & Ceo de Neurologyca -una de las compañías de neuromarketing más innovadoras de Europa, tanto por medios técnicos como en experiencia e investigación-, y Ángeles Pedraza, jefa de investigación de Publiespaña, que contará in situ la experiencia y resultados de Mediaset en esta materia.

El marketing protagonizará también la sesión anterior, denominada 'Digital Date: Empleabilidad en Marketing 4.0' y que se celebrará el 26 de septiembre a la misma hora.

En ella, destacados responsables de Big Data, ventas, marketing, gestión de proyectos digitales y publicidad revelarán cuáles son los perfiles digitales con mayor empleabilidad, así como la formación, competencias y aptitudes necesarias en función de las necesidades y naturaleza de cada compañía.

En el encuentro participarán Jenny Whelan, global head of business management de Telefónica; Álvaro Alfonso, go to market & digital marketing project manager de Vodafone; Clara Marchán, directora general de Leo Burnett; Xavi Igual, socio co fundador de AEMAVEB2B; y Juan Manuel Álvarez, team leader sales & marketing de Randstad.