La Fundación San Millán participará como socia en el proyecto europeo 'Heritage Hubs'

Publicado 15/06/2018 12:00:47 CET

LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación San Millán de la Cogolla participará como socia en el proyecto europeo 'Heritage Hubs' que busca destacar el papel del patrimonio cultural en la vida cotidiana de los jóvenes. Para ello, se diseñará un proceso de aprendizaje que tiene como fin crear un modelo para explorar, compartir y practicar nuestra herencia cultural y la ajena que pueda ser aplicado en un futuro por profesionales del patrimonio cultural y de la educación en otros países de Europa.

El proyecto tendrá una duración de 21 meses y está liderado por la Association of Cultural Heritage Education de Finlandia. Cuenta también con la participación de las entidades culturales y centros escolares Urban Development Center de Serbia y Viteco e-learning de Italia. Cuenta con una ayuda de 191.158 euros, de los que 45.000 corresponderán a la Fundación San Millán.

Heritage Hubs ha sido uno de los proyectos seleccionados por la Unión Europea dentro del Programa Europa Creativa (2014-2020) destinado a impulsar los sectores culturales y creativos y prestar apoyo a artistas, profesionales y organizaciones culturales y audiovisuales de las artes escénicas, las bellas artes, la edición, el cine, la televisión, la música, las artes interdisciplinarias, la literatura, el patrimonio y la industria de los videojuegos.

La Fundación San Millán es una de las nueve organizaciones españolas que participan como socias en alguno de los proyectos seleccionados por la UE: Fundación San Millán de la Cogolla (La Rioja), Fundación Universitaria San Antonio (Guadalupe, Murcia), Ayuntamiento de Mula (Murcia), Universitat Autónoma de Barcelona, Ajuntament de Gironella (Barcelona), Patrimonio Nacional (Madrid), Fundación de la Danza 'Alicia Alonso' (Fuenlabrada, Madrid)

EPE Fundació Miles van der Rohe (Barcelona) y Tasca Serveis d'Animació S.L. (Barcelona).

La Fundación San Millán coordinará además en España un grupo de trabajo en el que colaboran la Asociación Hispania Nostra, la Fundación SM, la Fundación Ignacio Larramendi y la Fundación Santa María la Real de Aguilar de Campo.

EL PROGRAMA EUROPA CREATIVA 2014-2020

En total, la Unión Europea ha dispuesto de un presupuesto de 1.460 millones de euros para todo este periodo. Europa Creativa se enmarca dentro de la Estrategia Europa 2020 enfocada a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Por este motivo financia proyectos europeos para reforzar la competitividad del sector cultural y creativo y salvaguardar la diversidad cultural y lingüística europea.

El principal objetivo de la convocatoria de apoyo a los proyectos de cooperación europea relacionados con el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 ha sido promover la puesta en común y el reconocimiento del patrimonio cultural europeo como recurso compartido, fomentar la concienciación con respecto a la historia y los valores comunes, y reforzar un sentido de pertenencia a un espacio europeo común.

En total, se han presentado 77 proyectos de los cuales han sido seleccionados 29, que recibirán un presupuesto aproximado de 4.759.647,58 de euros. España ha recibido la selección de dos proyectos, con una ratio de éxito del 50% (Bélgica 4, Dinamarca 1, Finlandia 1, Francia 4, Grecia 2, Hungría 1, Italia 5, Holanda 2, Noruega 1, Portugal 1, Serbia 3, Eslovenia 1 y Reino Unido 1).

Los proyectos españoles seleccionados, en calidad de líderes, son: Crafting Europe in the Bronze Age and Today de la Asociación de Amigos del Yacimiento Arqueológico de La Bastida (Totana, Murcia); Where the city loses its name de la Cooperativa La Fundició (L'Hospitalet, Barcelona). Además, nueve organizaciones españolas, entre las que se encuentra la Fundación San Millán participan como socias en proyectos seleccionados.