Una guía difunde el Código Europeo contra el Cáncer a las personas con dificultades de comprensión

Publicado 23/01/2018 12:16:21 CET

"La mejor forma de curar un cáncer es no tenerlo"

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una guía, realizada entre Salud y Plena Inclusión, difundirá el Código Europeo contra el Cáncer a las personas con dificultades de comprensión, tal y como han informado hoy la consejera de Salud, María Martín, y la presidenta de Plena Inclusión, Ana Revilla.

El Código Europeo contra le Cáncer es una iniciativa de la Comisión Europea y tiene como objetivo informar a la población sobre las acciones que todos los ciudadanos pueden hacer para disminuir el riesgo de cáncer.

El jefe de servicio de la Unidad de Oncología Radioterapeútica de la Fundación Rioja Salud, Gustavo Ossola, ha señalado que "la mejor forma de curar un cáncer es no tenerlo".

Por eso, la guía editada por Rioja Salud y Plena Inclusión, utilizando la lectura fácil, "dice, de la manera más sencilla" cómo prevenirlo.

Así, habla de que no hay que fumar pero, también, de que no hay que hacerlo en casa y evitar que los trabajadores lo hagan en su centro de trabajo para que "el que quiera suicidarse no perjudique al resto".

También habla de la importancia de dar de mamar a los bebés, hacer ejercicio, comer sano y otros consejos para "vivir más y mejor".

Está destinada, ha afirmado Marín, a las personas con discapacidad, inmigrantes, personas mayores o quienes tienen un bajo nivel de alfabetización.

El tríptico se distribuirá en los centros sanitarios de La Rioja.