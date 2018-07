Pepe Viyuela: "La risa actúa como salvavidas en situaciones de desesperación"

Actualizado 28/05/2016 20:11:27 CET

El actor relata su experiencia tras pasar 17 días en el Kurdistán iraquí a donde ha acudido con 'Payasos sin fronteras'

El actor riojano, Pepe Viyuela, ha recordado este sábado en Logroño que la risa "es una especie de salvavidas que nos ayuda a mantenernos a flote en situaciones de desesperación" como la que están viviendo los niños en los campamentos refugiados y hasta donde ha acudido con 'Payasos sin fronteras' para intentar hacerles la vida "un poco más sencilla".



Pepe Viyuela ha explicado su experiencia tras pasar diecisiete días en el Kurdistán iraquí y desde donde se ha traído "sensaciones contradictorias" porque, como ha indicado, "vuelvo contento porque hemos conseguido nuestros objetivos pero también insatisfecho porque después de conocer la situación desde primera línea, se te quedan en la retina imágenes muy duras que sabes que, aunque vuelvas a tu casa, no han terminado".

"Siempre te quedas corto y más en una situación tan grave como ésta", ha continuado, por ello, ahora desde España "quiero transmitir mi experiencia, hablar y dialogar con la gente, contar lo que he vivido por si sirve de algo y alguien se anima a contribuir y ayudar a paliar esta situación".

Pepe Viyuela ha explicado, además, que "a pesar de la situación tan dramática que se está viviendo", hacer reír allí "no es difícil" porque "a todo el mundo le gusta reír esté en la situación en la que esté". Muchas veces, ha indicado, "la risa actúa como un salvavidas porque demuestra que hay una esperanza y que siempre se puede resistir". La risa es "algo más que una mera reacción emocional, es un salvavidas que permite hacer que no nos hundamos tan fácilmente".

Todas estas impresiones va a compartir este sábado el actor cómico riojano con los logroñeses en el instituto Sagasta en donde ofrecerá su experiencia de 'los niños de la guerra' y la 'vida en los campamentos de refugiados', un acto al que ha sido invitado por 'Podemos'.

"Hoy lo que quiero es contar la historia que he vivido para sensibilizar" porque "tenemos un compromiso necesario con estas personas que están viviendo una situación dramática y yo intento aportar mi granito de arena desde mi faceta como actor, payaso y cómico y participando con 'Payasos sin fronteras' en estas expediciones".

"EL PROBLEMA DE LOS REFUGIADOS CADA DÍA ES MÁS GRANDE"



Pretende así "divulgar y hablar para evitar que esta situación caiga en el olvido" porque "a veces parece que, cuando una noticia no se oye ha dejado de exitir, pero lo cierto es que lamentablemente ocurre todo lo contrario porque el problema de los refugiados cada día es más grande".

Para Pepe Viyuela, además, "la situación cada vez va a peor porque la guerra en Siria no parece que tenga un final cercano y mientras siga así, la gente va a querer salir de allí y buscar salidas". Así, "día a día continuarán llegando a las costas europeas barcos y es una situación que no se puede consentir".

En este sentido ha criticado la gestión que se está llevando a cabo al respecto porque "no se está yendo a la raíz del problema y no se está siendo generoso". "Estamos dejando de cara al futuro una mala imagen", ha indicado.

La situación es que "las fronteras están cerradas y la ayuda que llega son de ONG's o de forma particular e individual de personas que se implican en este asunto pero a nivel institucional las ayudas no son suficientes porque el flujo de inmigrantes no para de crecer y el tapón cada vez es más grande".

Por ello, "lo que yo intento es contar esta situación y hacer ver que cualquiera desde su sitio puede hacer algo". Cada persona "puede ayudar y mucho" a través de plataformas o movimientos ciudadanos "que consiguen alimentos, vestuarios, medicinas o dinero. Todas esas ayudas, que parecen pocas, cuando llegan allí se multiplican".