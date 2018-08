El PP afirma que "La Rioja gana su futuro con confianza, pese a los complejos del PSOE"

Publicado 23/07/2018 14:33:02 CET

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de La Rioja, ante las declaraciones realizadas este lunes por el Secretario General del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, y la Portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Regional, Concepción Andreu, ha afirmado que, "gracias al empuje de los riojanos, esta Comunidad Autónoma gana su futuro con confianza, pese a los complejos del PSOE".

Los riojanos, dicen, "no se merecen una oposición acomplejada, cómoda en la crítica política de corto recorrido y en la búsqueda del titular fácil. Una vez más, el tándem Ocón-Andreu ha puesto en evidencia su ausencia de proyecto político para La Rioja, su falta de alternativa y su incapacidad para generar ilusión con vistas al futuro".

"La realidad económica y social de La Rioja en nada se parece a la que acostumbran a dibujar los dirigentes socialistas riojanos, a quienes todos los indicadores ponen en evidencia mes tras mes. Nuestra región es una tierra de oportunidades que crece gracias al empuje de su sector empresarial, que crea cada vez más empleo y de mayor calidad y que es una referencia nacional por la calidad de su sanidad, de su educación o por su baja presión fiscal", aseguran.

Así, indican que "gracias al trabajo del Gobierno Regional del Partido Popular y al compromiso de los riojanos, La Rioja está abordando con decisión sus retos como comunidad. Lo hace en cuestiones claves como el reto poblacional, a través de la agenda para la población; y en materias claves como las infraestructuras, que gracias a al acuerdo suscrito con el anterior Gobierno Central de Mariano Rajoy han experimentado un importante avance y han resuelto los incumplimientos heredados del anterior Gobierno Central del PSOE".

Según se desprende de las declaraciones realizadas hoy, día 23, el PSOE de La Rioja "logra más cosas en la oposición que en el Gobierno. Resulta curioso comprobar cómo Ciudadanos y el PSOE se han enzarzado en una absurda competición por ver quién se cuelga más medallas que no le corresponden. Atribuirse cuestiones como la aprobación de la Renta de Ciudadanía o la libre elección de profesional y centro de salud supone una tomadura de pelo a los riojanos".

En este sentido, tal y como los riojanos demuestran elección tras elección, "el PSOE no es una alternativa seria para gobernar esta comunidad". El PSOE "no es de fiar y los riojanos lo saben. En este sentido, no se puede confiar en quienes dicen una cosa en la oposición y cuando llegan al Gobierno Central defienden la contraria, perjudicando los intereses de los riojanos".

"En este sentido, el silencio cómplice de los dirigentes socialistas riojanos ante las decisiones de Pedro Sánchez que perjudican seriamente los intereses de esta Comunidad Autónoma en materia de financiación autonómica o subida de impuestos, como el del diésel, son el mejor ejemplo de la nula credibilidad del tándem Ocón-Andreu", finalizan desde el PP.