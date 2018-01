Sacrificio Cero pide que se ponga en marcha la Oficina de Bienestar Animal aprobada en 2015

Publicado 18/01/2018 14:29:01 CET

LOGROÑO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora por el Sacrificio Cero se ha unido a la petición, de la Protectora de Animales y el PSOE, para que se rescinda el contrato del Centro de Protección Animal y ha pedido que se ponga en marcha la Oficina de Bienestar Animal aprobada en pleno en 2015.

En nota de prensa, la Coordinadora ha apostado por que "se anule ese contrato, pero no para que vuelva a salir a concurso y se pueda presentar la misma empresa u otra similar que no tenga el menor aprecio a los animales y no le tiemble el pulso a la hora de matarlos".

"Lo que buscamos es que se implante de una vez el modelo empleado en Zaragoza desde el 2012. Queremos que la Oficina de Bienestar Animal aprobada en pleno en el 2015 se formalice y a través de ella se gestione de manera pública y con dinero de la Administración un auténtico Centro de Protección animal contando con operarios funcionarios, así como con voluntarios de las diferentes protectoras incluidos en una fundación creada para dicha gestión", ha indicado.

Ha recordado cómo "constantemente, y más este último año, dicho centro es mencionado en prensa por su mala praxis y dejación, como es el caso de los perros de Entrena, el incumplimiento del pliego de condiciones al no disponer de servicio veterinario durante varios días; o la tardanza en devolver un animal a su propietaria, que tuvo que pasar el fin de semana lejos de su ciudad hasta recuperarla y, actualmente, el hecho de que a una de las protectoras no se le permita rescatar animales de sus instalaciones y de su sacrificio".

Frente a esto, ha puesto de ejemplo cómo en Zaragoza "se consiguió el sacrificio cero, ningún animal más es sacrificado sin causa justificada, se han ampliado las instalaciones, se realiza un control exhaustivo de la identificación de los animales, se persigue y sanciona el maltrato y abandono de animales, se controlan las colonias felinas urbanas y se realizan campañas de esterilización, adopción y concienciación eficaces".

Según sus datos, "la dotación económica para la gestión de dicho centro es la misma que la que recibe nuestra perrera por parte de la Comunidad Autónoma".

"Nuestros políticos nos ponen trabas y no entendemos por qué. No queremos ser una ciudad que vaya a la cola del resto de España, queremos mejorar nuestra sociedad, una sociedad sensibilizada e implicada en el bienestar animal", ha aseverado.