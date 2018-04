La secretaria general técnica apunta a Emilio del Río como el responsable de los contratos

Publicado 18/04/2018 12:31:35 CET

La sesión acaba con broncos reproches de la 'popular' Catalina Bastida al portavoz naranja, Diego Ubis: "Se nota que no habeis gestionado un euro"

LOGROÑO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La que fuera secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia entre los años 2003 y 2011, Carmen Gómez Collado, ha señalado hoy que "el órgano contratador es el consejero", en ese caso el 'popular' Emilio del Río.

Gómez Collado ha comparecido hoy en la Comisión de Investigación del Parlamento de La Rioja que busca aclarar la gestión económica de la Consejería de Presidencia desde el año 2003 y hasta el 2015.

Se trata de la segunda intervención después de que abriera la comisión, de forma secreta y, por tanto, sin acceso a los medios de comunicación, la jefa del Servicio de Planificación, María Ruiz Ozaeta.

La secretaria general técnica ha explicado cómo la "planificación de los contratos" estaba en manos del consejero y su labor, como secretaria general, se centraba en elaborar los pliegos. También se encargaba "elevar al Consejo de Gobierno" los expedientes de la consejera.

Tras negar que ella misma fuera "órgano de contratación" el portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis, le ha preguntado directamente si, en alguna ocasión, había recibido órdenes políricas "en contra de sus criterios técnicos".

"No como tal", ha respondido ella y ha relatado cómo los responsables políticos le trasladaban sus intenciones y su labor era "explicarles el procedimiento".

El socialista Franscisco Ocón ha puesto el acento en el hecho de que, durante los años en los que Gómez Collado fue secretaria general técnica hubo un desvío de doce millones de euros de más que se gastaron sobre lo previsto en el presupuesto.

En concreto, se ha centrado en el año 2010 en el que, ha dicho, había presupuestados 955.000 euros en Promoción y, sin embargo, la "obligación reconocida", esto es, el gasto fue de 4,4 millones de euros sin que hubiera "modificación de crédito" porque "se modificaron el resto de partidas".

Ocón también ha afirmado que "no se ha encontrado el rastro de alguna factura", lo cual "no encaja", ante lo que ella ha afirmado que "tiene que haber manera de que encaje" porque "todas las facturas reconocidas en un año se pagan los primeros meses del año siguiente; presupuestariamente no puede ser de otra manera".

El portavoz 'popular' Jesús Ángel Garrido, por su parte, ha dicho tener la sensación de que el objetivo de los grupos de la oposición era "montar ruido" y que la comisión acabe "en un fracaso".

En este sentido, ha apuntado a que hay cuatro abiertas "sin emitir dictamen". Unas críticas que, para Ocón, responden a que, desde el PP, se habían "acostumbrado a que, en veinte años" de mayoría absoluta "no había habido ninguna" comisión de investigación.

A continuación, Garrido ha cuestionado a la compareciente si actuó conforme al procedimiento administrativo, ante lo que ella ha dicho que "sí", que "conforme a la legislación vigente".

Tras las intervenciones, el presidente de la Comisión, el socialista Jesús María García, ha levantado la sesión. Momento en el que la 'popular' Catalina Bastida ha increpado, de pie, al portavoz naranja, Diego Ubis: "Se nota que no habeis gestionado un euro".