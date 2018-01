Los trámites realizados a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Logroño suben un 65% en un año

Publicado 19/01/2018 13:44:18 CET

LOGROÑO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trámites realizados a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Logroño se han incrementado en un ejercicio en un 65 por ciento, pasando de 19.735 que se registraron en el año 2016 a los 32.697 que se han realizado en el 2017.

Un aumento, como ha destacado este viernes el concejal de Innovación, Manuel Peiró, "se ha venido sucediendo desde 2011", cuando se realizaron unos 10.000 trámites, una cifra que subió a 10.551 en 2014 y a 14.987 en 2015.

Además, Peiró ha subrayado que "hasta el día 10 de enero de 2018 se han realizado 716 trámites administrativos, lo que indica que este año, previsiblemente, las cifras continuarán en aumento". En total, desde el año 2014 han sido 68.129 los trámites realizados a través de la sede electrónica.

"Poco a poco se van rompiendo las barreras de uso de los certificados, y se van incrementando además los trámites que se realizan a través de la web de forma considerable. Y esto es posible por la reducción también de las complicaciones técnicas que supone para quien los usa, como la versión de navegador, instalación de certificado, configuración del mismo, etc, barreras que se van derribando", ha destacado el concejal de Innovación.

Uno de los usos que más ha aumentado en los últimos años ha sido el número de los accesos a la Sede Electrónica con certificado electrónico, ya que ha pasado de los 8.296 (en 2016) a los 37.928 (en 2017), "lo que significa que se han multiplicado por más de cuatro". Por el contrario, los accesos sin certificado electrónico se han mantenido estables: 1.594 (en 2016) y 1.941 (en 2017).

"Esto indica que cada vez son más los ciudadanos que entienden que disponen de un canal para realizar sus trámites que es efectivo y que no necesitan acercarse físicamente al Ayuntamiento", ha añadido Peiró.

Los datos de lo que va de 2018 también indican que la tendencia sigue al alza, ya que en estos primeros días del año (incluidos los festivos) ya se registran más de 1.000 accesos, por lo que es probable que esta tendencia siga así en el 2018.

Además del incremento del uso de la Sede se puede apreciar un significativo incremento en el número de usuarios, ya que han pasado de los 1.470 en 2016 a los 10.457 en el año 2017, "lo que indica que los ciudadanos la conocen más, la usan más y se les está dando mejor servicio".

LOS TRAMITES MÁS REALIZADOS.

Entre los trámites más utilizados, Peiró ha señalado que "tanto a través de la web como de la app", los trámites más realizados son los relacionados con el padrón, "que se han multiplicado casi por cinco en dos años", hasta los cerca de 1.500 en el año pasado.

También uno de los usos que han experimentado un mayor incremento es el pago con la tarjeta financiera, que en el año 2016 fue de 8.774 y en 2017 un total de 10.604; la presentación de instancias generales, que, desde su año de implantación, el 2014, se realizaron 63, y en 2017 la cifra aumentó hasta las 10.261; solicitudes para campamentos y ludotecas" o archivo, con más de 3.100.

"El uso de la Sede Electrónica y de la Administración Electrónica empieza a cuajar entre una gran mayoría de la ciudadanía que lo ha establecido como un canal seguro y fiable para la realización de trámites con trascendencia legal (incremento en los accesos con firma) y que esta tendencia, va a continuar en el futuro e incluso va a incrementarse", ha señalado Peiró.

De este modo, las cifras "avalan" la implantación del nuevo sistema de Administración Electrónica, "cuyo pliego se encuentra en avanzado estado de elaboración, incluirá de manera integrada una solución de factura electrónica".

Este proceso, que actualmente se encuentra en la primera fase y para el que, en general, se prevé un precio de licitación de unos 300.000 euros por dos años, también "conlleva la constante actualización de los inicialmente se había puesto en marcha".

Este tipo de cambio no tiene repercusión externa en la ciudadanía, pero para nosotros suponen un gran esfuerzo puesto que si no los atendemos el sistema deja de funcionar, no puede utilizarse o es mucho más difícil utilizarlo.

"Tan importante es que lo que tenemos funcione y funcione correctamente,que el hecho de incorporar más servicios -ha recordado Peiró-, tened en cuenta que el incremento en uso de los mismos está muy relacionado con la fiabilidad del sistema y la disponibilidad del mismo. Es necesario solucionar las demandas y adaptarnos a los cambios, para que el ciudadano tenga total confianza en el sistema y continúe haciendo uso de los trámites que vayamos incorporando".