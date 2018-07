La UR reunirá a 900 expertos en el IX Congreso Internacional de Psicología y Educación

Publicado 18/06/2018 14:12:54 CET

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El IX Congreso Internacional de Psicología y Educación (CIPE 2018) convertirá a la Universidad de La Rioja en la referencia internacional sobre la materia al reunir a más de 900 expertos del 21 al 23 de junio bajo el lema 'Psicología, Educación y Neurociencias: construyendo puentes para el desarrollo humano'. Entre los ponentes destacados se encuentran los neurólogos Miguel Marín-Padilla y Joaquín Fuster.

El IX Congreso Internacional de Psicología y Educación (www.cipe2018.com) está organizado por la Asociación Científica de Psicología y Educación (ACIPE) y en colaboración con el grupo de investigación EICUR cuya investigadora principal es la catedrática Sylvia Sastre i Riba, junto con otros profesores del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Rioja.

El objetivo de este congreso es comprender y dar respuesta a los principales retos del desarrollo óptimo, así como de mostrar las medidas de diagnóstico, prevención e intervención aplicada necesarias para promover el bienestar y participación plena de la persona en el entorno social, a lo largo de la vida.

En suma, promover el desarrollo óptimo y el bienestar de la persona, así como presentar avances en la detección del riesgo para el desarrollo a lo largo de la vida; metodologías de investigación ajustadas al tema; y alternativas de intervención eficaz desde la atención temprana hasta familiar o en la adultez en distintos contextos y niveles educativos.

Esta reunión científica está dirigida psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, pediatras, profesionales de la psicología, salud y de la educación; además de estudiantes universitarios de estos ámbitos del conocimiento y público interesado. La Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja la ha reconocido como actividad de formación permanente.

Los 900 asistentes ya inscritos en el congreso son psicólogos, neurocientíficos, genetistas, pedagogos, psicopedagogos, neuropediatras, procedentes de España, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, otros países europeos, América, y Latinoamérica.

El programa científico de CIPE 2018 incluye cinco conferencias plenarias con ponentes de renombre como los neurólogos Miguel Marín-Padilla y Joaquín Fuster, los psicólogos Denis Mareschal (Reino Unido) y Christoph Perleth (Alemania), así como la lingüista estadounidense Nancy Hornberger.

Además, hay previstas 24 conferencias dentro de los paneles de expertos sobre cuestiones como Neurociencia (Aplicaciones a la Psicología y la Educación); Neurodesarrollo y Atención Temprana; Orientación e Intervención en el Ámbito Educativo (Nuevas Tendencias); Metodología en Investigación Psicológica y Educativa, Nuevos Entornos de Aprendizaje, Parenting y Nuevos Contextos Familiares; Convivencia, Bienestar y Ajuste Emocional; y Tecnologías Emergentes: Aprendizaje y Ética.

Finalmente, el programa académico incluye 105 simposios en los que investigadores y destacados profesionales exponen los avances en sus investigaciones; y 435 comunicaciones orales, que sirven para presentan resultados recientes de investigaciones y aplicaciones contrastadas en el diagnóstico e intervención educativa para el desarrollo óptimo y bienestar.

A través del Grupo de Investigación Cognitiva de la Universidad de La Rioja (EICUR), que organiza este congreso, la Universidad de La Rioja se convertirá del 21 al 23 de junio -y, posteriormente, con las conclusiones de la reunión- en referentes internacionales en este ámbito del conocimiento.

El Grupo EICUR, cuya investigadora principal es Sylvia Sastre i Riba, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UR, está adscrito a redes internacionales como Red MASI y Red GIEI. Ha llevado a cabo proyectos de referencia para el conocimiento del desarrollo temprano de bebés y niños nacidos con riesgo o patologías al nacer, así como en Altas Capacidades intelectuales.

En La Rioja lidera desde 1998 el Programa de Enriquecimiento en la Universidad de La Rioja desde 2008; a la vez que asesora y forma a equipos de orientación e intervención educativa en otras comunicadas autónomas.

El IX Congreso Internacional de Psicología y Educación (CIPE 2018) está patrocinado por el Gobierno de La Rioja -que lo reconoce como actividad de formación permanente desde la Consejería de Educación, Formación y Empleo, y la Consejería de Salud-, el Ayuntamiento de Logroño, el Consejo General de la Psicología, Pearsons, Bodegas Franco-Españolas, di-dac, ISEP, Museo Würth y Fundación Vivanco.

Además, cuenta con la colaboración de Autobuses Jiménez, el 4th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents, Iberia, Renfe y Alsa.