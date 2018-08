Del Amor critica "indiferencia" Gobierno de Sánchez a los regantes ante el retraso en la llegada del trasvase

Publicado 21/08/2018 16:01:02 CET

MURCIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, ha criticado este martes "la tensión que nuevamente se crea a algo que es claro", como es la llegada del agua del trasvase de agosto del Tajo al Segura, autorizado por la Comisión de Explotación del acueducto hace un par de semanas.

Según el consejero, "parece que el Ministerio está de vacaciones, y muestra, de nuevo, una desidia e indiferencia ante los regantes", recordando, a este punto, que la cuenca del Segura sigue en sequía, "y que hay Comunidades de Regantes a las que le falta el agua".

Por lo que ha pedido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que venga a la Región a escuchar a los regantes "y tenga en cuenta esa sequía y autorice el trasvase anunciado", dando salida a las aguas "que tanto necesitamos".

"No tiene sentido que la ministra no haya firmado el trasvase, que autorizó la Comisión, con su visto bueno", ha subrayado Del Amor, "y es que estamos acostumbrados, con el anterior gobierno, a que a principios de mes se reúna la Comisión, autorice el trasvase y posteriormente la ministra lo firme" por lo que "nos sorprende que las aguas del trasvase todavía no hayan llegado a la Región" y más aún, "que esa concesión no haya sido firmada ni autorizada".

Así, "no podemos hacer la demanda que dijimos porque entendíamos que eran 38 los hectómetros que nos correspondían y no 20, pero no podemos hacer nada porque no está escrito ni publicado", quizás, espera el consejero "se están repensando la posibilidad de que sean 38, ojalá", ha exclamado, "porque 18 hm3 para la Región de Murcia suponen cerca de 12.000 empleos y 57 millones de euros".

El consejero ha recordado así que la agricultura murciana es el 25 por ciento del PIB, "y por tanto no podemos olvidarla y esperemos que el Gobierno nacional no olvide a nuestros regantes y la riqueza que genera el pueblo murciano, incluso al resto de España".

Del Amor ha acentuado, finalmente, que "algo normal no se puede hacer extraordinario por mucho que se quiera y por más declaraciones que se hagan".