Murcia, la segunda comunidad con mayor porcentaje de hogares que llegan a fin de mes con mucha dificultad, con un 15,5%

Actualizado 21/06/2018 12:26:56 CET

La Región registra la cuarta mayor tasa de riesgo de pobreza del país por comunidades, con un 30,1%, superior a la media nacional (21,6%)

MURCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Murcia se situó en 2017 como la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de hogares que llegan a fin de mes con "mucha dificultad", con un 15,5 por ciento de los casos, sólo inferior a Canarias (20,9 por ciento), frente a una media nacional del 9,3 por ciento, aunque el índice en murcia ha bajado nueve puntos porcentuales con respecto a 2016, según los datos definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

Según esta encuesta correspondiente al año 2017, el 13,2 por ciento de los hogares de Murcia tiene retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal (7,4 por ciento en España), único índice que asciende con respecto al 10,7 por ciento registrado en 2016.

Asimismo, el 43,1 por ciento de los hogares murcianos no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (37,3 por ciento nacional), frente al 47,9 por ciento del año 2016; y el 38,3 por ciento no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, (34,4 por ciento de media nacional) frente al 48,7 por ciento del año 2016.

Por otro lado, la Región de Murcia registró los segundos ingresos medios anuales más bajos de España por comunidades con 8.702 euros netos anuales por persona, sólo superior a los registrados por Extremadura (8.250 euros) y frente a la media nacional de 11.074 euros. En este caso, los ingresos medios anuales más elevados corresponden al País Vasco (14.397 euros), Comunidad Foral de Navarra (13.583) y Madrid (13.099).

En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza, Murcia registra en 2017 el cuarto mayor porcentaje del país por comunidades, con un 30,1 por ciento, superior a la media nacional (21,6 por ciento) y dos puntos porcentuales superior al resultado cosechado por la Región en 2016 (28,9 por ciento).

En este caso, el mayor riesgo de pobreza se da en Extremadura (38,8 por ciento), Andalucía (31 por ciento) y Canarias (30,5 por ciento) y el inferior en Navarra (8,3 por ciento), País Vasco y La Rioja (ambas con un 9,7 por ciento).

Por otro lado, el 11,6 por ciento de los hogares de la Región sufre escasez de luz natural (4,2 por ciento nacional); el 24,8 por ciento padecen ruidos producidos por vecinos o del exterior (15,1 por ciento nacional); el 13,3 por ciento sufre contaminación y otros problemas ambientales (8,2 por ciento nacional); el 19,6 por ciento sufre delincuencia o vandalismo (8,9 por ciento nacional); y el 55,7 por ciento no sufre ningún problema (75,8 por ciento nacional).

Asimismo, el 3,8 por ciento de los hogares murcianos no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días (3,8 por ciento nacional); el 14,2 por ciento no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada (8,3 por ciento nacional); un 4 por ciento no puede permitirse disponer de un automóvil (5,1 por ciento nacional); y el 8,8 por ciento no puede permitirse disponer de un ordenador personal (4,9 por ciento nacional).