Organizaciones critican el nuevo acto de propaganda del consejero del Amor "a costa del Mar Menor"

Las organizaciones lamentan la "descoordinación" institucional y que se sigan planteando medidas "ineficaces" e incluso "irrealizables" Anuncian que no se alinearan con el sector agrícola y con la Consejería a la hora de plantear mejoras en el Plan de Vertido Cero

Las seis organizaciones sociales, ambientales y profesionales que abandonaron en su día el Comité de Participación Social del Mar Menor, "por ineficaz, poco participativo a pesar de su nombre, y por el marcado carácter propagandístico del mismo", han criticado lo que consideran "un nuevo acto de pura propaganda a costa del Mar Menor", en este caso protagonizado por el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor.

En primer lugar, un acto público convocado de un día para otro, sin orden del día y sin aportar ninguna documentación, no sólo no puede considerarse como "participación social", que no lo es, "sino que es una falta de respeto a las organizaciones que dedican su tiempo y esfuerzo de forma voluntaria y responsable, para contribuir al interés general de la sociedad".

Por ello, las organizaciones no acudieron a la cita, y ven "incomprensible" que la Administración "se empeñe en convocar este tipo de actos de propaganda, vendiéndolos como actos de participación pública". Aunque, a su parecer, "lo más preocupante es que se plantee ahora un nuevo documento", el Plan de Ejecución de Infraestructuras Sostenibles (PEIS-Mar Menor).

Otro documento más, de actuaciones e infraestructuras en el entorno del Mar Menor, "nada sostenibles, y absolutamente descoordinado de los otros documentos integrales", generando "más confusión, y en este caso planteando actuaciones antagónicas e incluso irrealizables".

Además, el PEIS lo propone una Consejería "que no es la competente en materia de medio ambiente, y que se opone frontalmente a las medidas que plantea el Ministerio de Medio Ambiente".

Por lo que, según las organizaciones, "seguimos en un clima de falta de altura política e institucional, con un Gobierno regional más empeñado en poner piedras en el camino, que en crear los espacios y las condiciones para una verdadera coordinación institucional y una participación social real, en aras de alcanzar una gestión integral que realmente solucione los graves problemas ambientales que sufre el Mar Menor y su entorno".

Sobre el documento del PEIS, a falta de estudiarlo detenidamente, señalan que no les parece que vaya muy bien encaminado porque "se proponen medidas de final de tubería, y algunas como el vertido por emisario al Mediterráneo son prácticamente imposibles sin incumplir la normativa comunitaria". En general, "parecen estar muy alineadas con los intereses y demandas del sector agrícola, y contemplan poco la preservación real del ecosistema del Mar Menor", lamentan.

Además, las organizaciones critican, y consideran "irresponsable", que una institución pública regional "pretenda recabar apoyos de la sociedad civil, para presentar unas alegaciones del sector agrícola en contra de medidas medioambientales que pretenden evitar y reducir los impactos de dicho sector en el valioso y protegido ecosistema del Mar Menor".

Por ello, anuncian que no se alinearan con el sector agrícola y con la Consejería a la hora de plantear mejoras en el Plan de Vertido Cero.

Al mismo tiempo, las organizaciones denuncian que se está haciendo poco por perseguir las prácticas irregulares del sector agrícola en el Campo de Cartagena, tampoco se está aplicando la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, y se minimiza la gravedad de la situación del ecosistema lagunar.

Por todo ello, las firmantes insisten en que es necesaria una coordinación "real", tanto de las administraciones, como de los diferentes "planes integrales", de manera que todas las decisiones vayan en una misma dirección: "la protección efectiva del Mar Menor por la vía de la regulación de las actividades que impactan en la laguna". Y en este sentido, anuncian, seguirán trabajando.