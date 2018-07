PSOE Murcia afirma que PP y Cs "no han sudado para alcanzar acuerdo de presupuestos por ser redundantes e inconcretos"

Publicado 17/07/2018 15:47:08 CET

El Grupo Municipal Socialista en Murcia ha afirmado, tras conocer el acuerdo alcanzado entre PP y C's para aprobar los Presupuestos 2018, que "ninguno de los dos partidos ha sudado para lograr este pacto, al que podrían haber llegado hace muchos meses, porque lo que acabamos de conocer son propuestas redundantes, que ya estaban recogidas en los dos últimos presupuestos, e inconcretas ya que se nombran sin dotación económica".

La portavoz socialista, Susana Hernández, ha concretado que "la mayoría de las iniciativas son acuerdos alcanzados con el PSOE en 2016 y 2017, como las obras en pedanías, mejora del transporte público, plan de sombraje en colegios y jardines o más medios para intervención y para descentralización, que empiezan a materializarse ahora, además de mociones aprobadas en Pleno, que no necesitan dotación presupuestaria, o cumplimiento de leyes que tampoco requieren dotación económica".

En este sentido, ha señalado que la inmensa mayoría de las 34 propuestas "no contemplan partida como, por ejemplo, el mapa de necesidades educativas, el que, por cierto, el PP nos había asegurado que estaba hecho o aquellas que, además de no llevar implícita ninguna modificación presupuestaria, es que obliga la Ley como la reserva de contratos para empresas de inserción. Esto sí o sí había que cumplirlo, no era necesario llegar a ningún acuerdo".

Por ello, añade la portavoz socialista, "entendemos que PP y C's se avergüencen y hayan querido presentar su pacto en estas fechas veraniegas para ver si con un poco de suerte pasa desapercibido para los vecinos y vecinas".

Además, ha criticado el hecho de "que hoy exijan que salgan las plazas de policía local, cuando en el Pleno de junio pasado llegaran ellos mismos al acuerdo de retrasar la convocatoria, que es de 2016, lo que es absurdo", pero es que si hablamos de las inversiones para pedanías, para las que al PSOE logró el pasado año un plan extraordinario de 14 millones de euros, solamente han destacado el mirador de El Puntal, que ya estaba presupuestado, lo que para nosotros es una falta de respeto a la ciudadanía".

Por último, Hernández ha declarado que "si alguno de los dos partidos gemelos ha sudado es por el calor de julio, no por el esfuerzo realizado para presentar unos presupuestos a la altura de los que se merecen los murcianos".