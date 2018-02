La UCAM desafía a los hackers "for good" a dar soluciones tecnológicas a retos sociales

Publicado 17/02/2018 11:29:51 CET

La UCAM, a través de la Cátedra Telefónica de Innovación y emprendimiento en la era digital junto con el Instituto Tecnológico de Murcia, organiza un año más, el encuentro interuniversitario 'Hack For Good', donde durante tres días, los hackers tratarán de dar soluciones innovadoras a distintos retos sociales.

Se trata de un encuentro promovido por Telefónica, a través de su Red de Cátedras Telefónica y por la UCAM, que participa junto a otras 18 universidades de toda España. Durante los días 8,9 y 10 de marzo, en el Campus de Los Jerónimos, 'Hackers' de toda España resolverán problemas sociales a través de innovadoras soluciones tecnológicas con el fin de construir un mundo mejor.

Los Hacker 'for good' trabajarán en equipo para resolver los retos que se les planteen y serán seleccionados en función de la creatividad e innovación de la solución propuesta, el grado de acabado conseguido durante el hackathon y el impacto social de la solución propuesta.

Las jornadas comienzan el 8 de marzo con la presentación de los retos y la formación de equipos, que tendrán dos días para finalizar el proyecto y presentarlo ante un jurado.

Optarán a tres premios: 'Hack for Good Big Day', donde se seleccionarán aquellas soluciones tecnológicas que hayan destacado por su continuidad y resultado; 'Hack For Good Global', con el que se premiará a las tres mejores soluciones tecnológicas de cualquiera de las sedes participantes; y el premio 'Hack For Good Local' que se otorga al ganador de cada sede local. Este año, la Universidad Católica tiene varios premios, entre ellos, 1.000 euros al mejor reto.

En la edición 2017, tres alumnos de la UCAM se hicieron con el primer premio nacional a través de SAMEBullying, una aplicación que trabaja como una vacuna digital que detecta, previene y trata el ciberacoso. El plazo de inscripción ya está abierto en el siguiente enlace:

'https://hackforgood.net/inscripciones/'.