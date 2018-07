Casado aparece con San Gil para reivindicar la "esencia" del PP: "María es una referencia para España"

Actualizado 10/07/2018 16:25:36 CET

En un acto "por la libertad" con opositores venezolanos, dice que la expresidenta del PP vasco será en su proyecto "lo que quiera"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El candidato a la presidencia del PP, Pablo Casado, ha aparecido este martes en el madrileño parque del Retiro con la expresidenta del partido en el País Vasco, María San Gil, a la que ha definido como una "referencia imprescindible para España" que sigue "representando la llama de la libertad" y la "esencia" de los principios y valores del partido. "En mi proyecto, será lo que quiera, cuando quiera y cómo quiera", ha exclamado.

Así se ha pronunciado Casado en este acto de campaña ante el congreso del PP de los días 20 y 21 de julio, al que ha acudido también el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la nueva comisionada para las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid, Ángeles Pedraza, entre otros.

En este 'acto por la libertad' junto a opositores venezolanos, Casado ha estado acompañado también por el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma; su esposa Mizzy Caprile; el coordinador internacional de Voluntad Popular --el partido de López--, Lester Toledo; y Leopoldo López Gil (padre el opositor venezolano Leopoldo López).

Casado ha dedicado buena parte de su discurso a hablar de las víctimas del terrorismo y ha subrayar que el PP tiene que seguir "reivindicando" aquellos "años de plomo" que vivieron con ETA y que no haya "amnesia". En especial, se ha dirigido a María San Gil y a "toda una generación de héroes del País Vasco" porque, "hoy más que nunca hay que fijarse en referencias" como ella.

"María es una referencia moral imprescindible para España", ha insistido, para añadir que la "luz" que "irradia llega un momento que no hay manera de taparla". San Gil dio un 'portazo' a Mariano Rajoy tras el congreso de Valencia de 2008 por sus discrepancias con la política del presidente del PP y que se plasmaron en la ponencia política de ese cónclave. Poco después, dejaba también la presidencia del PP vasco y en septiembre de ese mismo año, su escaño en la Cámara de Vitoria.

SAN GIL DICE QUE LE HA DEVUELTO LA ILUSIÓN

Después, Casado --que ha comparecido con San Gil ante los periodistas-- ha reiterado que la exdirigente del PP vasco es una "referencia indiscutible moral y política a nivel nacional". Según ha dicho, es una persona que representa "la esencia" de los "principios y valores" del PP que es lo que, según ha dicho, quiere reivindicar en esta carrera por la presidencia del partido.

Así, ha recordado que cuando arrancó esta campaña, después de pasar por Ermua para homenajear a Miguel Ángel Blanco, ya dijo que quería "el partido de Goyo Ordóñez". "Un partido en el que María San Gil sea lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Esa oferta la sigo manteniendo", ha aseverado.

San Gil ha confesado que ha apoyado la candidatura de Casado porque cree que es la persona que representa "los principios y valores" del partido. "Diez años después, en los que me he sentido ideológicamente muy huérfana, me ha devuelto al ilusión", ha exclamado.

LA INTEGRACIÓN EN EL PP TRAS EL CONGRESO

Al acto ha acudido Ángel Garrido --que el domingo también acompañó a Soraya Sáenz de Santamaría en un acto en Colada--, que ha confesado abiertamente en su discurso que por "lealtad" apoyó en las primarias del 5 de julio a la todavía secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Tras asegurar que Casado ha tenido un resultado "incontestable" en Madrid, ha señalado él lo que quiere es que "al final", y es "lo que pide todo el mundo", haya "integración". "Creo que eso va a existir", ha asegurado Garrido, para agregar que el Partido Popular "solo se puede construir con todos".

Ante esas manifestaciones del presidente madrileño, Casado ha contestado que "al final, claro que habrá integración". "Por supuesto que habrá integración", ha abundado, para dejar claro que en su "proyecto cabe todo el mundo". Además, ha puesto en valor la gestión que Garrido está realizando al frente de la Comunidad de Madrid.

A LOS OPOSITORES VENEZOLANOS

Además, Pablo Casado ha tenido palabras de agradecimiento para los opositores venezolanos presentes en este acto en parque del Retiro, en especial al padre de Leopoldo López, quién, a su juicio, es "otro referente moral en todo el mundo".

"El PP también tiene que tener unos principios muy claros en política internacional. La libertad es válida en España pero también tiene que ser válida en Venezuela", ha afirmado. A su entender, el "populismo" ha "destrozado" Venezuela y tienen que "prevenir" que no lo haga en España.