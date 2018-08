Las CCAA socialistas celebran la creación de un grupo político de trabajo para la reforma de la financiación

Publicado 19/07/2018 23:49:49 CET

Comunidades gobernadas por el PP creen que es un paso atrás y que no se va a culminar la modificación del modelo

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de crear un grupo político de trabajo para la reforma de financiación autonómica, que se reunirá a partir de septiembre, ha sido recibida de manera dispar por las comunidades autónomas. Mientras que las gobernadas por el PSOE celebran que es un avance respecto a la situación con el Gobierno anterior, comunidades con gobiernos del PP creen que supone "comenzar de nuevo" los trabajos para la reforma, sin que se vaya a culminar antes de acabar la legislatura.

En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas, que ha aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el trienio 2019-2021, la ministra también ha introducido la creación de un grupo de trabajo para impulsar la reforma del sistema de financiación con el fin de tener una propuesta al final de la legislatura.

Al término del encuentro, el consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler, ha afirmado salir "muy satisfecho" porque considera que el Gobierno ha demostrado tener una concepción "más autonomista" de la relación con las comunidades y por el próximo inicio del debate político sobre la reforma del sistema de financiación gracias al grupo político propuesto por Hacienda.

Por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, su consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha indicado que a todas las comunidades les "corre prisa" la modificación del modelo y por eso ha aplaudido que, a partir de los informes técnicos, se vaya a comenzar a trabajar en ello.

La vicepresidenta de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, también ha destacado el "cambio sustancial en la actitud del Gobierno" respecto al de Mariano Rajoy y ha afirmado que todas las comunidades están de acuerdo en "la necesidad de contar con más y mejor financiación".

En representación del Gobierno de Aragón, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, ha apuntado que lo que se pretende es "tener un sistema de financiación ya definido", aunque por el momento los recursos para las comunidades no estén disponibles, y ve positivo que, mientras tanto, se vayan a discutir los sistemas de reestructuración de la deuda.

Según ha explicado, ya hay mucha información disponible y se conoce con precisión, por ejemplo, cuál es el gasto de cada comunidad, y lo que plantea Aragón es que, a la hora de plantear el nuevo sistema de financiación, se decida qué criterios se tienen en cuenta, se calcule el coste de los servicios en cada región y se decida cuáles son los criterios de solidaridad.

PARA EL PP ES UN PASO ATRAS

Por contra, las comunidades gobernadas por el PP se han mostrado escépticas con el grupo anunciado por la ministra y lo han enmarcado en un paso atrás de los trabajos para la reforma del modelo de financiación. En esta línea, la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha señalado que los trabajos van a "comenzar de nuevo" con la reunión en septiembre de los directores generales para analizar las insuficiencias que tienen las comunidades autónomas.

En similares términos se ha manifestado el consejero de Murcia, Fernando de la Cierva, quien ha asegurado que en el grupo de trabajo "nuevamente" se van a volver a tratar los temas de la financiación y en todo caso no va a haber una reforma urgente del sistema. "Como el presidente Pedro Sánchez ha dicho que no va haber reforma, pues no va a haber reforma", ha lamentado.

De la Cierva ha tachado de "preocupante" este planteamiento, ya que para las comunidades peor financiadas supondrá prorrogar la reforma dos años, y "es mucho tiempo", ha recalcado. "Debería intentar abordarse una reforma urgente que la ministra reclamaba no hace tanto, cuando era consejera del Gobierno andaluz", ha recordado, criticando que "cuando Sánchez dice no, es que no".

SIN NEGOCIACIÓN BILATERAL

Varios consejeros han aplaudido que la ministra haya sido firme con respecto a que toda negociación de la financiación pase por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, reiterando que no va a haber negociaciones bilaterales en esta materia, como reclama la Generalitat de Cataluña.

La consejera de Extremadura ha puesto en valor que la reunión haya servido para reafirmar "la centralidad" del Consejo como "órgano de decisión". "No caben decisiones bilaterales en cosas que son de interés común", ha recalcado. Al tiempo, ha tachado de "lamentable" y "vergonzoso" que Cataluña no haya estado presente en la reunión y ha pedido que, respetando sus estatutos, las comunidades forales también asistan en el futuro al CPFF.

De la misma forma, el consejero castellano-manchego ha reiterado que toda negociación va a ser en el seno del Consejo y "no va haber otra vía de negociación". "El modelo afecta a todas las comunidades y se deben tratar en el Consejo", ha dicho, defendiendo que la negociación va a ser "con luz y taquígrafos".