Ciudadanos acusa a Sánchez de "mentir" sobre su tesis porque su contenido no es público y le reta a mostrarla

Publicado 12/09/2018 10:39:06 CET

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mentir" sobre sus tesis doctoral porque el contenido de la misma no es público y le ha retado a mostrar ese texto para "disipar todas las dudas" sobre si se hizo "con normalidad" o está "plagiada".

Así ha replicado Villegas a Sánchez quien, minutos antes, había señalado en el Pleno del Congreso que su tesis doctoral está "publicaba conforme a la legislación" y "colgada en Teseo". El jefe del Ejecutivo ha dado esta información después de que el líder de Ciudadanos, Alber Rivera, le exigiera que enseñara ese trabajo.

En los pasillos del Congreso, Villegas ha mostrado su "sorpresa" por la "pérdida de papeles" y "el nerviosismo" que, a su juicio, ha causado en Sánchez "la sola mención de su tesis" y ha insistido en que ha mentido porque "es imposible" acceder a su contenido.

MÁS DUDAS QUE ANTES

Por eso, Ciudadanos considera que "es más necesario que nunca" que el presidente del Gobierno "rectifique" y muestre su tesis para "para disipar unas dudas ahora son más grandes que antes".

"Lo tiene muy fácil, si no tiene nada que ocultar ya podría haberla hecho publica y se habría acabado el culebrón", ha dicho Villegas, incidiendo en que es conocido que ese texto está en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela, pero que no se puede consultar "porque el autor no lo permite" y sólo puede leerse "en unas condiciones muy restringidas y muy determinadas".

Las dudas sobre la tesis de Sánchez parten de unas supuestas declaraciones del exministro de Industria Miguel Sebastián en un foro privado --desmentidas posteriormente por él-- en las que habría dicho que la práctica totalidad del trabajo de Sánchez se lo hicieron en el departamento de Industria.