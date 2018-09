Echenique ve "lamentables" los argumentos de Celaá para vender bombas a "teocracias amigas de los Borbones"

Publicado 15/09/2018 18:29:38 CET

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha tachado de "lamentables" las explicaciones que dio este viernes la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, para continuar con la venta de bombas a Arabia Saudí y ha añadido que es "urgente" dejar de suministrar armas a "teocracias asesinas amigas de los Borbones".

Podemos, principal socio del Gobierno y en plena negociación de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2019, se desmarca así de la justificación del Ejecutivo para cumplir, finalmente, con la venta de 400 bombas de precisión al país saudí.

Después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunciase el cese de la venta de armas a Arabia Saudí --tras conocerse que este país había empleado bombas españolas en un ataque sobre Yemen, en el que murieron casi 50 civiles, la mayoría de ellos niños--, el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, terminó confirmando el cambio de posición del Gobierno al ponerse en peligro el trabajo de 6.000 empleados en los astilleros de Cádiz, por un contrato para la construcción de corbetas entre Navantia y Arabia Saudita.

El propio alcalde de Cádiz, el 'morado' José María González, conocido como Kichi, se posicionó a favor de mantener los puestos de trabajo de los empleados de los astilleros, en "el dilema entre fabricar armas y comer".

No obstante, Echenique ha afeado las declaraciones de Celaá en la rueda de prensa de este viernes posterior al Consejo de Ministros, con las que dijo que las bombas vendidas a Arabia Saudí son de precisión y "no se van a equivocar matando a yemeníes".

Por ello, el secretario de Organización de la formación morada ha apuntado en Twitter que es "urgente" crear alternativas de empleo en Cádiz que permitan el cese de la venta de armamento a "teocracias asesinas amigas de los Borbones". Así, ha agregado, los españoles no tendrán que "escuchar estos argumentos lamentables".

LAS EXPLICACIONES DE LA MINISTRA

Celaá afirmó este viernes que las bombas que se han vendido a Arabia Saudí "son láser de alta precisión y si son de alta precisión, no se van a equivocar matando a yemeníes". Así se pronunció cuando se le preguntó si el Gobierno puede garantizar que esas bombas no se usarán para matar civiles en Yemen y qué sucedería si se demostrase que ese ha sido el caso.

Sin embargo, también sostuvo que en el contrato de venta "no hay especificación, naturalmente", sobre si se utilizarán en Yemen. "Pero por las características de los misiles láser no parece que vayan orientados a ese fin, eso es lo que considera el Gobierno", zanjó.

No obstante, en los informes anuales sobre autorización de operaciones de venta de armas siempre figura, en lo relativo a Arabia Saudí, que "todas las licencias relativas a munición fueron acompañadas de certificados de último destino con estrictas cláusulas de no reexportación y uso fuera del territorio del país". Así figura también en el informe de autorizaciones de 2015, año en que se acordó esta venta, aunque esta operación no aparece desglosada.