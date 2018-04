Errejón confirma su candidatura para Madrid y propone formalmente un acuerdo a Espinar y Ruiz-Huerta

Actualizado 19/04/2018 10:23:12 CET

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Íñigo Errejón, ha confirmado finalmente este jueves que sí va presentar su candidatura a las primarias que celebra su formación para configurar la lista de las elecciones autonómicas de Madrid de 2019. Además, ha propuesto oficialmente al secretario general del partido en la región, el 'pablista' Ramón Espinar, y a la portavoz en la Asamblea, la anticapitalista Lorena Ruiz-Huerta, un acuerdo para pactar "una lista de unidad".

Así lo ha puesto de manifiesto el diputado madrileño en un mensaje que ha difundido en Twitter a primera hora de la mañana, con la intención de despejar dudas sobre sus intenciones y desmarcarse del todo del documento filtrado "por error" este miércoles desde el equipo de la exdirigente Carolina Bescansa, que contenía una supuesta propuesta de alianza para unir fuerzas con el objetivo de desbancar al secretario general, Pablo Iglesias.

Si hace unos días era necesario, hoy ya es urgente. Podemos sacar al PP de la puerta del Sol y construir un gobierno para todos los madrileños y madrileñas. Por eso he propuesto un acuerdo para una lista de unidad a @RamonEspinar y @LorenaRuiz_H. Nos tendrán en común ?????? — Íñigo Errejón (@ierrejon) 19 de abril de 2018

El ex 'número dos' de Podemos lleva más de un año "cocinando a fuego lento" con su equipo su candidatura para las autonómicas madrileñas, desde que así lo pactara con Iglesias tras la Asamblea de Vistalegre II de febrero de 2017; un acuerdo según el cuál Errejón recibía el apoyo del líder para su apuesta, a cambio de echarse a un lado en el plano estatal y retirarse de la primera línea, tras perder sus postulados en ese cónclave.

La decisión de las direcciones estatal y madrileña de adelantar a mayo el proceso de primarias madrileño --no había fecha, pero no se esperaban hasta dentro de unos meses-- no gustó a Errejón y su equipo, como tampoco gustó el reglamento propuesto por Espinar, para celebrar ese proceso en dos tiempos, con la idea de elegir primero al candidato y, más adelante, el resto de miembros de la lista.

DUDAS Y CONDICIONES

Esto llevó a Errejón a dejar en el aire su candidatura y supeditar su decisión al cumplimiento de una serie de condiciones que pasaban, principalmente, por garantizar su "autonomía" a la hora de elegir al equipo, las propuestas y el estilo de campaña; unas dudas que finalmente ha despejado este jueves, confirmando su intención de dar el paso, a un día de que acabe el plazo para registrar candidaturas.

"Si hace unos días era necesario, hoy ya es urgente. Podemos sacar al PP de la puerta del Sol y construir un gobierno para todos los madrileños y madrileñas. Por eso he propuesto un acuerdo para una lista de unidad a Ramón Espinar y Lorena Ruiz-Huerta. Nos tendrán en común", ha asegurado Errejón en su mensaje en Twitter, recogido por Europa Press.

De este modo, Errejón ha confirmado sus intenciones, y también que ha trasladado oficialmente a Espinar y Ruiz-Huerta su propuesta para configurar una única lista de "unidad". Todo ello, a pesar de que el colectivo en el que se integra la portavoz en la Asamblea junto a los anticapitalistas --Podemos en Movimiento-- decidió este miércoles no participar en las primarias, al considerar que, tal y como se han planteado, "constituyen un reparto de sillas y cargos, sin posibilidad de debate político".