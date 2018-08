La Fundación Franco avisa de que la exhumación llegará a los tribunales si el Gobierno intenta hacerla por decreto ley

Actualizado 19/07/2018 18:57:05 CET

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exhumación de Franco podría requerir mediación de los benedictinos o elevarse a Roma si hay conflictos

La Fundación Nacional Francisco Franco ha advertido de que la exhumación del dictador llegará a los tribunales si el Gobierno trata de hacerlo por vías legales "no ajustadas" al Estado de Derecho, como sería, en su opinión, un decreto ley.

"Si se conculcara el Estado de Derecho mediante vías legales no ajustadas a él se impugnará y recurrirá", ha afirmado el presidente de la fundación, Juan Chicharro, en una respuesta enviada por correo electrónico a Europa Press.

En su opinión, si la medida se aprobase mediante un decreto ley "supondría la quiebra del Estado de Derecho" por contravenir el artículo 86 de la Constitución.

Este artículo establece que un real decreto ley no podrá afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

NO TIENEN PERMISO DE LA FAMILIA

Según la fundación, no hay "posibilidad alguna de exhumación de Franco sin conculcar el régimen legal actual", por una parte porque "no se puede exhumar nunca un cuerpo sin permiso de la familia y no lo tienen" y por otro porque donde está enterrado Franco, en la basílica, "solo rige el derecho canónico así reconocido por los Tratados Iglesia Estado de 1979".

Chicharro considera que la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez es "una descalificación de una parte importante de la historia de España" y "atenta contra los sentimientos profundos de millones de españoles".

En su opinión, los socialistas están gobernando "contra media España", tal como ellos dicen que hizo Franco, cosa que la fundación no comparte. La situación, opina, "tiene difícil salida en condiciones normales".