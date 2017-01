Iceta insiste en que el PSC condena la "senda de desobediencia" en Cataluña

Publicado 19/01/2017 20:07:03 CET

MÉRIDA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Miquel Iceta, ha insistido en que su partido ha "condenado" la "senda de desobediencia" en la que "se ha entrado" en Cataluña.

Así, ha asegurado que en el PSC son "radicalmente contrarios a la desobediencia en el sentido de romper con el Estado de Derecho y de vulnerar la legalidad".

"Yo mismo en el Parlamento de Cataluña he dicho literalmente que no pueden esperar de nosotros ni comprensión ni mucho menos todavía, de alguna manera, acompañamiento en procesos de este tipo", ha asegurado al tiempo que ha evidenciado que "la ley nos ampara a todos y nadie puede decidir por su cuenta que leyes cumple y cuales no" aunque, ha puntualizado, "puede legítimamente querer modificarla a través de los mecanismos que las leyes recogen".

Iceta se ha pronunciado así en respuesta a preguntas de los periodistas sobre el proceso soberanista catalán y la manifestación de policías celebrada esta semana, en el transcurso de una rueda de prensa en Mérida (Badajoz) junto al secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Sobre la manifestación citada, el líder del PSC ha aseverado que "todas" las policías tienen "siempre que atenerse a la ley" y, por tanto, "pueden verse obligados, por decisión judicial, de perseguir a quienes la vulneren sean quienes sean".

Así, ha resaltado que "los demócratas no vamos a aceptar que nadie intente instrumentalizar a los cuerpos policiales para hacer una lectura sesgada o torticera de las leyes y la legalidad, que solo es una". Ha apuntado que en caso de conflicto entre legalidades, es el Tribunal Constitucional "el que decide las leyes que valen y cuales no".

"A mi me preocupa mucho que haya fenómenos de desobediencia, las instituciones pertenecen a todos los ciudadanos con independencia de cual sea su voto, de cual sea su proyecto político y, por lo tanto, ningún responsable tiene derecho a situar a las instituciones fuera de la ley", ha espetado.

En ese sentido, ha reprochado que "cuando uno es presidente de la Generalitat, lo es de todos los catalanes", por lo que "no puede actuar" como "jefe de un bando". "No es necesario que renuncie a su proyecto personal, pero sí es obligado que se ajuste a la legalidad porque, entre otras cosas, es la que ha permitido que ostente esa responsabilidad", ha matizado.

Finalmente, Iceta ha destacado que la política catalana está "en un año muy complicado" porque el Gobierno de Cataluña "ha decidido embarcarse en una especie de cuenta atrás hacia la convocatoria de un referéndum ilegal" y ha recordado que el PSC ha "advertido de todas las formas posibles contra ese intento de saltarse la legalidad" porque "no conseguirá el objetivo que pretende" y "sobre todo porque pone en riesgo el propio autogobierno y el funcionamiento normal de las instituciones", ha sostenido.

"No estamos dispuestos a transigir y, por lo tanto, de nosotros no puede esperar otra cosa que firmeza condenando actitudes que no se ajusten a nuestro Estado de Derecho", ha concluido

CAVA EXTREMEÑO

Por otra parte, durante la rueda de prensa citada, tanto Vara como Iceta han sido preguntados por la noticia de que el Ministerio de Agricultura ha rechazado la solicitud del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Cava de limitar su producción, lo que permitirá a Extremadura ampliar su superficie.

Fernández Vara ha dicho que se alegra "de que se haya sido receptivo con las gestiones que se han realizado", mientras que Iceta ha apuntado que Cataluña "debe ser la principal productora de cava" del país y que tiene un mercado que "no sólo es España sino que es el mundo", tras lo cual ha señalado que "en el mundo hay sitio para todos".