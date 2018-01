Maillo admite que "no se fían" del presidente del Parlament y ve a Puigdemont en una "esquizofrenia permanente"

Publicado 19/01/2018 10:40:55 CET

Asegura que son los independentistas los que tendrían que pagar los 87 millones del operativo policial por el 1-O

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha admitido este viernes que "no se fían" del nuevo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y ha afirmado que Carles Puigdemont es un "fugado" de la Justicia que no puede convertirse en presidente de la Generalitat. Además, ha dicho que insistir en que se puede gobernar desde Bruselas con las nuevas tecnologías evidencia que está en una "esquizofrenia permanente para salvarse a sí mismo".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Maillo no ha descartado que el nuevo presidente del Parlament vaya a Bruselas para verse con Puigdemont, ya que, según ha dicho, "cualquier cosas es posible" y han "visto de todo" en Cataluña estos meses. "Sí le digo que no nos fiamos del presidente del Parlament y no nos fiamos del independentismo para nada. Tenemos que estar preparados para cualquier situación", ha enfatizado.

Maillo ha subrayado que Puigdemont es en este momento un "fugado de la Justicia" y "mientras esté en Bruselas y no venga a España a dar la cara" no puede "ser investido presidente", ya que, según ha dicho, en democracia también hay que "respetar las formas y los procedimientos". "Y eso no lo entiende", ha criticado.

El dirigente del PP ha señalado que tomarán las decisiones correspondientes para evitar la investidura de Puigdemont porque es "evidente" que no puede ser el nuevo presidente de la Generalitat y ha afirmado que ésa es la "garantía" que el Gobierno de Mariano Rajoy "da a todos los ciudadanos". Así, ha insistido en que el Ejecutivo tiene "instrumentos suficientes" aunque ellos van a "tratar de burlarlo" como lo han "intentado" otras veces en el pasado.

"IMPOSIBLE" QUE SEA PRESIDENTE

"Es imposible que sea presidente de la Generalitat en las condiciones actuales, estando fugado de la Justicia o estando en Bruselas", ha aseverado, para añadir que Puigdemont está en una "huida hacia adelante, para salvarse a sí mismo". Según ha reiterado, debería volver a España, "arriesgarse" y "asumir su responsabilidad", respondiendo ante los jueces.

Ante el primer discurso realizado por Torrent prometiendo "coser" la sociedad catalana, Maillo ha indicado que las palabras "se las lleva el viento" y que "lo importante" son los hechos". "Y ni el Gobierno ni el PP nos fiamos", ha manifestado, para añadir que en las últimas declaraciones que ha realizado el nuevo presidente del Parlamento catalán no se ve "ninguna rectificación".

El coordinador general del PP ha insistido en que el Gobierno está "preparado para todos los escenarios" y ha agregado que "ese intento de investidura telemática no se puede producir" y sería recurrida ante el Tribunal Constitucional. Eso sí, ha admitido que el Ejecutivo "solo puede recurrir hechos jurídicos", "no intenciones" y, por lo tanto, habrá que esperar a los pasos de la Mesa del Parlament.

NO HUBO REFERÉNDUM EL 1 DE OCTUBRE

Al ser preguntado por qué el Gobierno no ha asumido responsabilidades por el referéndum del 1 de octubre, Maillo ha asegurado que "no hubo referéndum" y ha puesto en valor el artículo 155 de la Constitución, que fue la "decisión más grave que ha tenido que tomar un Gobierno en la historia de la democracia".

En este punto, ha rechazado que el Estado haya sido humillado en Cataluña, ya que, a su juicio, el Estado "venció en Cataluña" porque si no ahora estarían en otra situación. Aunque ha admitido que puede haber debates acerca de si "las escenas del 1 de octubre podían haberse evitado", ha dicho que "el coste" de 87 millones del operativo policial en Cataluña que confirmó este jueves el ministro Juan Ignacio Zoido "lo tendrían que pagar los independentistas". "Los que tendrían que pagarlo sería ellos porque se obligó a tomar esa decisión", ha abundado.