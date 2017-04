Nieto dice que nunca habló con González y que irá a los tribunales si le vinculan con la corrupción

Actualizado 28/04/2017 12:09:41 CET

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Defiende su cita con Pablo González: "Quieren construir un relato con fragmentos del sumario"

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha sostenido este viernes en el Congreso que "nunca en su vida" ha tenido ninguna conversación con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, actualmente en prisión en el marco de la 'operación Lezo', y ha anunciado acciones legales contra quien le vincule con la corrupción en Mercasa.

"Nunca en mi vida he tenido una conversación con el señor Ignacio González, no lo he conocido en mi vida", ha comentado ante los diputados de la Comisión de Interior para dar cuenta de su reunión el 8 de marzo con Pablo González, hermano del expresidente madrileño. Según el 'número dos' de Interior, se ha recurrido a fragmentos del sumario y "supuestas filtraciones" para someterle a un "linchamiento político", "una cacería" y "un calvario".

Nieto ha recurrido a una información aparecida en un medio digital para citar un titular en el que se decía que el PSOE estaba "escarbando" en los negocios del hoy secretario de Estado con Mercasa durante su etapa como alcalde de Córdoba. "En este tema sí voy a iniciar acciones legales de inmediato. No tengo negocios con nadie y, especialmente, con el señor González", ha dicho.

VENEZUELA Y RUBALCABA

El secretario de Estado ha explicado que, siendo regidor, tuvo "una larga negociación" con Mercasa para que esta empresa pública de abastecimiento de mercados, entre ellos de Mercacordoba, financiera "con luz y taquígrafos" en el Mercado de la Corredera de la ciudad andaluza. "No se pudo llevar a cabo por falta de acuerdo con los comerciantes del mercado", ha añadido antes de recordar que luego el PSOE retomó las negociaciones con Mercasa.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata comunicó el 19 de abril, en paralelo a la 'operación Lezo' dirigida por su compañero en este tribunal, el magistrado Eloy Velasco, que había abierto una investigación con varios imputados por presunta corrupción en Mercasa.

El secretario de Estado ha pedido respeto al secreto del sumario y ha recurrido a una foto reciente del presidente de Venezuela, Nicolás Madura, con una bandera independentista catalana para recordar que es allí donde "el Gobierno da instrucciones" para perseguir a rivales políticos. Al portavoz del PSOE, Antonio Trevín, le ha recordado una cita del exministro Alfredo Pérez Rubalcaba para afearle que su grupo cuestione ahora la independencia judicial.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))