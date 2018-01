Pedro Sánchez ve una oportunidad de oro para que la izquierda gane las elecciones si el voto lo aglutina el PSOE

Actualizado 15/01/2018 15:17:23 CET



No se siente concernido por la batalla entre PP y Ciudadanos por la hegemonía de la derecha

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ve una "oportunidad de oro" para que la izquierda gane las próximas elecciones generales, previstas para 2020, pero para ello es necesario, advierte, que ese voto se aglutine en torno al Partido Socialista.

En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz al término de la reunión de la Ejecutiva, Sánchez ha hecho una valoración, a preguntas de los periodistas, de las últimas encuestas sobre intención de voto que sitúan a Ciudadanos como primera fuerza si las elecciones generales se celebrasen hoy.

En su opinión, los estudios demoscópicos señalan una tendencia, "que la izquierda puede ganar a la derecha bicéfala" que forman, bajo su punto de vista, PP y Ciudadanos. "La izquierda tiene una oportunidad de oro, pero tenemos que hacer una cosa, aglutinar todo ese voto en torno al PSOE", a la que ve como "única opción" para poder derrotar a la derecha.

Sánchez ha mostrado sus dudas de que la mayoría de españoles quiera reeditar un Gobierno de centro derecha, porque ésa es la política que están viviendo y "sufriendo". A modo de ejemplo, se ha referido a cómo PP y Ciudadanos han descalificado su propuesta de que la banca contribuya a pagar las pensiones con un nuevo impuesto. "Quizás es que las dos formaciones no quieren un sistema público de pensiones con pensiones dignas", ha deslizado.

Sobre las encuestas que sitúan a Ciudadanos como primera fuerza, ha expresado sus dudas de que España sea un país "de centro derecha". "Las encuestas dicen que España es de centro derecha. Ya veremos cuando voten los españoles si votan más derecha o un cambio a la izquierda", ha augurado.

También ha restado importancia al hecho de que el PSOE no esté rentabilizando toda la caída de votos que está experimentando Podemos y al ascenso meteórico de Ciudadanos. "La política es una suerte de carrera de fondo. Y a mí me gustan las distancias largas. Yo soy un corredor de fondo", ha señalado, aparentando que no se siente concernido por la amenaza que pueda representar Ciudadanos para el PSOE, por entender que la formación 'naranja' está inmersa en una "guerra fría" con el PP por la hegemonía de la derecha.

LOS DOS ERRORES DE PODEMOS

Sánchez sí se ha dirigido al principal competidor del PSOE por el voto de izquierda, Podemos. A su líder, Pablo Iglesias, le ha dicho que "su problema no es el PSOE" ni su secretario general, sino que, en sus cuatro años de existencia como formación, cuando ha tenido que dar un paso de relevancia, lo ha dado "de forma equivocada" votando en contra de un Gobierno del cambio en la investidura fallida de Sánchez en 2016 y "abrazando las tesis independentistas" durante la crisis en Cataluña.

Como suele ser habitual en él, Sánchez ha dicho sentirse muy cerca de los votantes de Podemos, por lo que ha precisado que de quien se está distanciando es de los "dirigentes" de la formación 'morada'.

APOYARÁ LA PROPUESTA DE PODEMOS DE IMPUESTOS A LA BANCA

Y para que quede claro su apuesta por las políticas de izquierda, Sánchez se ha comprometido a apoyar en el Congreso la proposición de ley sobre impuestos a la banca que Podemos ha anunciado, pero que aún no ha presentado.

El líder socialista ha confirmado que se compromete a apoyarla aun sin conocer el detalle de esa propuesta, y espera que Podemos actúe de manera recíproca con otras iniciativas que los socialistas lleven al Parlamento en materia de política social, económica o medioambiental, donde las izquierdas deberían poder converger.

En la elaboración de esos acuerdos ha avanzado la reunión de la Ejecutiva de este lunes. Los socialistas quieren llevar al Congreso 10 acuerdos de país en materia de pensiones, educación, ciencia, agua, renta mínima vital, salarios dignos, jóvenes, igualdad de género, financiación autonómica y local, y pacto constitucional.

Porque ante una legislatura "agotada", la oposición tiene la responsabilidad de presentar iniciativas en el Parlamento, porque la potestad para convocar elecciones es exclusiva del presidente del Gobierno y no es viable, a juicio de los socialistas, presentar una moción de censura contra Rajoy.

Cada uno de los diez acuerdos de país en los que trabajará el partido en los próximos meses tiene ya un responsable dentro de la Ejecutiva. Magdalena Valerio se encargará de pensiones, María Luz Martínez Seijo, de educación, Francisco Polo del pacto por la ciencia y la reindustrialización, Hugo Morán del acuerdo por el agua, el clima y la energía, María Luisa Carcedo, del ingreso mínimo vital, Toni Ferrer del pacto de rentas para elevar los salarios, Omar Anguita, secretario general de Juventudes Socialistas, del plan de rescate a los jóvenes, Carmen Calvo del acuerdo por la igualdad de género, Manuel Escudero de la propuesta de financiación autonómica y local y José Manuel Rodríguez Uribes, del pacto constitucional.

Pero estas iniciativas no se registrarían en el Parlamento hasta después del verano, porque el primer semestre lo quieren dedicar a preparar y enriquecer sus propuestas en consulta con la sociedad civil.

PLAN CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL

De hecho, este lunes la Ejecutiva ha aprobado un plan de choque contra la precariedad laboral que presentarán de modo inminente a los agentes sociales, y que afectarán a las propuestas del PSOE en pensiones y para elevar los salarios. Estos acuerdos, si no son aprobados en el Parlamento, se incorporarán al programa electoral con el que Sánchez se presente a las generales.

Junto al compromiso de derogar la reforma laboral del PP y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, ese plan de choque contra la precariedad laboral incorpora la apuesta por "establecer penalizaciones a las empresas que abusen de la contratación temporal" así como "elevar las indemnizaciones por finalización de los contratos temporales, asimilándolos a las previstas por la extinción por causas objetivas", según detalla el documento aprobado por la Ejecutiva.

Proponen asimismo reforzar el principio de causalidad en la contratación para conseguir que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo y la temporal responda a causas justificadas y sea la excepción.

Y quieren extender la estabilidad en el empleo en las Administraciones Públicas, fortalecer la negociación colectiva en materia de contratación, actualizar la normativa del trabajo a tiempo parcial, limitar y reordenar los incentivos económicos generalizados a la contratación laboral, garantizar que los trabajadores subcontratados cobren el mismo salario con idénticas condiciones laborales que los trabajadores de la empresa matriz.

También plantean impulsar la inserción laboral de los jóvenes, reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y endurecer la ley de infracciones, y evitar los abusos en las horas extraordinarias ilegales.