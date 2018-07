Podemos celebra que haya fracasado la campaña del miedo en Grecia y dice que en España sería "mucho más difícil"

Publicado 26/01/2015 10:35:32 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la Secretaría Política de Podemos, Íñigo Errejón, ha asegurado que con la victoria del líder de la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA), Alexis Tsipras, en Grecia se demuestra que ha fracasado la campaña del miedo y del chantaje y, además, que ésta sería "mucho más difícil" en España porque supone un 12% del PIB de la Unión Europea. "Es inimaginable una UE sin nuestro país y eso da más margen para negociar después", ha dicho.

"Afortunadamente, la situación entre España y Grecia es diferente", ha subrayado, especificando que en nuestro país el nivel de destrucción de la economía, el drama social y el empobrecimiento de la mayoría no es "tan pronunciado" como en el heleno.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Errejón ha afirmado que Grecia es el ejemplo de adónde se llega con la "obediencia ciega a los postulados de Merkel y sus homólogos del PSOE y del PP".

Errejón considera que en Grecia se ha empezado a dejar claro que las políticas de ajuste eran ineficaces, "empobreciendo al grueso de la población", no estaban sirviendo para solucionar los problemas, ya que la "deuda no ha parado de crecer", y los griegos se han atrevido a probar "cosas distintas cuando las de siempre no estaban funcionando".

Finalmente, Errejón ha recordado que el hasta ahora primer ministro griego y líder del partido Nueva Democracia, Antonis Samaras, forma parte del partido que "falseó las cuentas y precipitó la crisis de confianza o la crisis del euro en Grecia".