Las portadas de los periódicos de hoy, viernes 20 de julio de 2018

Actualizado 20/07/2018 1:26:27 CET

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Llarena rechaza la entrega de Puigdemont por malversación"; "Israel consagra el Estado nación judío frente a la minoría árabe"; "La recta final de las primarias exhibe la división del PP"; "Rosa María Mateo, propuesta para administrar RTVE".

EL MUNDO: "Llarena pierde la fe en la UE y deja en fuga permanente a Puigdemont"; "Casado recupera el frente 'antisoraya' ... Y Santamaría pide no arrinconar al PP"; ""Ortega no puede seguir matando impunemente; la gente no se acobardará""; "Hacienda promete más gasto a los alcaldes en año electoral"; "La Eurocámara pide cerrar las mezquitas que no acepten los valores de la UE"; "Sánchez elige al ex candidato de IU y poeta García Montero para el Cervantes".

LA VANGUARDIA: "Llarena renuncia a juzgar a Puigdemont"; "La pugna en el PP alcanza su clímax. El congreso dirimirá entre el liderazgo de corte aznarista de Casado o rajoyista de Santamaría"; "Presión en el PDECat para que Pascal abandone la dirección"; "La disputa entre la Generalitat y el Estado llega al arte. El Govern quiere devolver cuadros del TSJC al Museo del Prado".

ABC: "Santamaría y Casado se atribuyen una holgada victoria. Los candidatos apuran las últimas horas para captar un voto oculto que será decisivo en la elección del sucesor de Rajoy".

EL PERIÓDICO: "Pataleta de Llarena. Rechaza la entrega de Puigdemont y retiras las euroórdenes contra los huidos. El 'expresident' ultima el golpe contra Pascal en el PDECat"; "Espadas en alto. El PP empieza hoy el congreso que elegirá al sucesor de Mariano Rajoy entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado; "Rosa María Mateo, la candidata de Sánchez para RTVE"; "Los padres privan de vacunas a 3.000 niños en Barcelona".

EL CORREO: "La investigación del fraude de la OPE de Osakidetza alcanza ya a 8 categorías médicas"; "Berizzo se estrena con savia nueva. El Athletic arranca con goles de Unai, Nolaskoain y el juvenil Sancet"; "Llarena condena a Puigdemont y los exconsejeros huidos al destierro"; "Ortuzar se abre a cambiar las bases del nuevo Estatuto para atraer a PSE y Podemos"; "El nuevo Gobierno mantiene que el TAV llegará a Bilbao en 2013".

LA RAZÓN: "PP: 71% vs. 63%. Las dos candidaturas se dan por vencedoras para arrastrar el voto de los indecisos"; "El juez Llarena acusa a Alemania de "juzgar" a Puigdemont sin pruebas"; "El Gobierno aprueba hoy el techo de gasto con más deuda para las comunidades"; "La Audiencia niega el tercer grado al preso más viejo de ETA"; "Rosa María Matero, propuesta para RTVE".