El PP rechaza que comparezca en el Senado ninguno de sus cargos en la investigación sobre financiación de partidos

Actualizado 29/06/2017 12:55:50 CET

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP no va a admitir la comparecencia de ninguno de sus cargos, miembros o exdirigentes en la comisión del Senado que investigará la financiación de los partidos políticos y que ha solicitado la oposición, al entender que ya van a tener que hacerlo en la comisión creada en el Congreso sobre su supuesta financiación ilegal.

"Si el resto tiene algún problema, les facilitaremos los diarios de sesiones", ha dicho el portavoz 'popular' en la comisión, Luis Aznar, preguntado por la posibilidad de que su partido admita alguna de las solicitudes del resto de formaciones.

Aznar ha dicho que es "absurdo duplicar las comparecencias" y que entiende que la oposición tiene que sentirse "satisfecha" con las declaraciones en el Congreso, por lo que el PP no admitirá ninguna en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta y puede decidir.

La comisión de investigación se reúne este mediodía para acordar el plan de trabajo para los próximos meses. Los 'populares' han registrado más de 160 comparecencias de todos los partidos salvo el suyo, así como la solicitud de muy diversa documentación sobre las cuentas del resto de formaciones y sobre asuntos concretos.

El PSOE ha presentado por su parte una propuesta para investigar exclusivamente al PP, por entender que el problema de la financiación ilegal atañe fundamentalmente a este partido y no a los demás. Los socialistas quieren que declaren el ex presidente del Gobierno José María Aznar, el presidente actual, Mariano Rajoy, y el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, entre otras casi 60 personas. Unidos Podemos-En Comú Podem-En Mrea reclama también a estos dos últimos.