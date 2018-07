El PP ruega a Sánchez no acabar como Zapatero y el presidente les acusa de jugar de nuevo a confrontar territorios

Actualizado 20/06/2018 10:37:00 CET

El PP ha instado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a no terminar como José Luis Rodríguez Zapatero cediendo ante el nacionalismo y aumentando de modo inasumible el gasto público. El jefe del Ejecutivo ha alertado por su parte a los 'populares' de los riesgos de volver a alimentar la confrontación territorial.

En la primera sesión de control al Gobierno de Sánchez en el Congreso de los Diputados, el portavoz del PP, Rafael Hernando, ha preguntado al presidente "qué está dispuesto a pagar" al "populismo" de Podemos y a los "independentistas que han dado un golpe de Estado contra la Constitución y la unidad de España" y que apoyaron la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa para sustituirlo por Sánchez.

En opinión de Hernando, el Gobierno "provisional" de Sánchez está en "deuda" con los partidos que le apoyaron en la moción de censura, entre quienes figuran "los amigos de la vieja ETA", en referencia a Bildu.

RECONSTRUIR LA COHESIÓN DAÑADA

El presidente ha acusado con ironía al portavoz de hacer una intervención "nada populista" y le ha asegurado que los compromisos que ha adquirido su Ejecutivo son "con la regeneración democrática, la reconstrucción de los derechos y libertades que fueron desmantelados durante la época del Gobierno" de Rajoy y con "la necesidad de sentar las bases para reconstruir la cohesión territorial dañada" en los años de Gobierno del PP.

Hernando le ha replicado que, bajo su punto de vista, Sánchez "ya ha empezado a pagar algunos precios", al manifestar su disposición a reformar la Constitución "y a modificar y tergiversar las sentencias del Tribunal Constitucional", en alusión al fallo que anuló parte del Estatut catalán.

Dentro de ese paquete de precios pagados ya por Sánchez, Hernando ha incluido el levantamiento por parte del Gobierno del control previo a las cuentas de la Generalitat --algo que también estaba previsto que hiciera el Ejecutivo de Rajoy-- o que se permita al Govern reabrir las autodenominadas 'embajadas', las delegaciones que la Generalitat tiene en el exterior, cerradas con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Usted incluso está dispuesto a utilizar la política penitenciaria para hacer política en favor de algunos", le ha acusado el portavoz 'popular', que ha contrapuesto estas decisiones a las que tomó el Gobierno anterior del PP, que "permitió que en España 2,7 millones de personas encontraran un empleo" tras el paro generado en la última época de Zapatero. "No acabe como acabó Zapatero porque los españoles no se merecen eso", le ha instado.

SÁNCHEZ PIDE AL PP LEALTAD CON EL ESTADO

Sánchez, como hiciera el martes en el Senado, ha pedido al PP que "al menos sea leal con el Estado", si no quiere serlo con su Gobierno. "Ustedes son un partido de gobierno. No agiten y no alimenten el agravio, la confrontación territorial, para eso están otros grupos parlamentarios que no han gobernado y resultan muchos más creíbles que ustedes", les ha dicho Sánchez a los 'populares', haciendo referencia a Ciudadanos.

El presidente ha advertido asimismo al PP que no resultan creíbles al descalificar al PNV por apoyar ahora al PSOE cuando Rajoy pactó los presupuestos y se apoyó en ellos para gobernar. Sánchez se ha permitido recomendar a los 'populares' que reflexionen sobre lo que ha supuesto la moción de censura, que "supuso un cambio de época en la política española".

El PP haría bien, ha proseguido, si aprendiera de los "errores cometidos", si asumiera que la estrategia que desarrollaron en la oposición contra el Estatut catalán "simplemente para azuzar el agravio territorial", unido a la "ausencia de estrategia política" cuando gobernaron están detrás de "la crisis territorial de enorme envergadura" con Cataluña.

Por todo ello, Sánchez ha instado al PP a no hacer oposición al Gobierno "a costa de debilitar aún más la convivencia entre los pueblos de España y los ciudadanos de este país".