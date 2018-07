La prensa internacional constata la complejidad del panorama político español

Actualizado 21/12/2015 14:02:09 CET

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La prensa internacional ha dedicado este domingo por la noche un lugar destacado a las elecciones generales y en todos los casos se expone la misma conclusión: la complejidad del panorama político español que han arrojado los resultados y el auge de los partidos emergentes como Podemos y Ciudadanos.

El diario alemán 'Der Spiegel' destaca en su portada digital que el PP ha perdido la mayoría absoluta y que se avecinan "negociaciones complicadas para buscar alianzas" de cara a la formación de Gobierno. En este sentido, ve "poco probable" una gran coalición a la alemana, sobre todo tras el duro debate entre los candidatos de PP y PSOE, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, respectivamente.

El 'Frankfurter Allgemeine' considera que estos comicios han supuesto una "gran pérdida" de poder para los "conservadores". Eso sí, afirma que se trata de una cita "histórica" después de "cuatro décadas dominadas" por PP y PSOE. También recuerda que son las segundas elecciones generales que se celebran en España sin actividad terrorista de ETA.

En Reino Unido, la BBC subraya que los casos de corrupción han perjudicado al PP, que ahora lo tiene "difícil" para formar gobierno porque no alcanza mayoría absoluta ni siquiera con el apoyo de Ciudadanos. En cambio, apunta que el PSOE sí lograría esa mayoría si le apoyan Podemos y el partido de Albert Rivera.

ADVERTENCIA A LOS MERCADOS

El diario 'The Times' advierte de que "los mercados se preparan ante el giro a la izquierda en España", ya que "se teme que PSOE y Podemos formen alianza", ambos con programas "en contra de las políticas de austeridad".

El francés 'Le Monde' destaca la "fuerte entrada" en el Congreso de los partidos emergentes, cuya aparición en España vincula a la crisis económica y los casos de corrupción que han salpicado a los dos grandes partidos tradicionales. "Las elecciones se lo han dejado difícil a Rajoy", asegura.

Según 'Le Figaro', "la aritmética hace muy complicadas las posibles alianzas" de PP con Ciudadanos y de PSOE con Podemos e IU. Además, destaca la "derrota del bipartidismo" y que los partidos regionales pueden "volver al centro del tablero y resultar decisivos".

POLÍTICOS MUY JÓVENES SALVO RAJOY

En Estados Unidos, los principales diarios también recogen la noticia, pero no la llevan en portada. El análisis de 'The Washington Post' es que "los nuevos partidos emergentes amenazan el bipartidismo", al igual que 'The New York Times', que también destaca la juventud de los nuevos dirigentes políticos en contraste con Rajoy, que tiene 60 años.

En Argentina, 'Clarín' considera que las elecciones de este domingo han sido "históricas", pues son "las primeras tras el final de la hegemonía" de PP y PSOE. "El Parlamento español presentará una importante fragmentación que obligará a pactos y alianzas, comenzando por la investidura. Los dos partidos tradicionales, aunque han caído mucho, han logrado mantenerse por delante de los dos partidos emergentes", resume.

El colombiano 'El Tiempo' opina que los resultados de los comicios demuestran que los españoles han castigado a la "vieja política" y que el PP de Rajoy ha perdido "de forma estrepitosa" tras cuatro años de "comodísima mayoría absoluta". A su juicio, el Parlamento queda "muy fragmentado" y "será difícil formar mayorías".