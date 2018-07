El PSC exige al nuevo proyecto de Puigdemont reconocer "errores graves" del independentismo

Publicado 16/07/2018 14:16:15 CET

Illa pide a este movimiento que renuncie a la vía "unilateral e ilegal"

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha exigido este lunes al nuevo movimiento político que impulsa el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que reconozca los "errores graves" que cree que ha cometido el independentismo en los últimos meses.

En rueda de prensa, ha señalado que el independentismo está en un proceso de reconfiguración, pero ha avisado de que "mientras no haya un reconocimiento de que las cosas no se han hecho bien, no se va por el buen camino".

Lo ha dicho al ser preguntado por el nuevo movimiento político que presentarán este lunes el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el expresidente Carles Puigdemont, la 'Crida Nacional per la República', y ante la demanda de partidos independentistas de tender puentes con el PSC.

Illa ha afirmado que el independentismo debe reconocer que "se han hecho cosas mal y que el 155 no aparece de golpe", ya que considera que en el pleno del Parlament del 6 y 7 de septiembre --cuando se aprobaron las leyes de 'desconexión'-- se rompió el marco constitucional de manera unilateral.

Considera que, "si no hubieran cometido estos errores", a su juicio, la sociedad catalana no estaría dividida, no se hubieran marchado empresas de Catalunya, ni habría políticos encarcelados.

Asimismo, ha avisado de que "mientras se siga en la vía de la unilateralidad y la ilegalidad" no podrán tejer alianzas con estas formaciones excepto en cuestiones concretas en el Parlament.

Sobre el nacimiento del movimiento que impulsan Puigdemont y Torra, ha expresado su respeto por cualquier iniciativa política que pueda surgir, aunque ha pedido que se mantenga el marco de convivencia y un "rechazo a todo procedimiento unilateral e ilegal que no ha llevado nada bueno a Catalunya".

SUSPENSIÓN DE DIPUTADOS

El dirigente socialista ha advertido de que la suspensión de cargo público de los diputados encausados por el proceso independentista no se puede votar, ya que ve "un hecho" que están suspendidos por el Tribunal Supremo Pablo Llarena.

"Las resoluciones judiciales no se deben votar en el Parlament, se tienen que cumplir", ha sentenciado. Por eso, ha defendido que se ejecute esta suspensión "de la mejor manera posible" y que la Mesa de la Cámara debe decidir qué mecanismo utilizar.

FORTALECER EL PSC

Illa ha explicado que el Consell Nacional del PSC aprobó el sábado una resolución para ensanchar y fortalecer el PSC con "sectores catalanistas y progresistas", y que el partido ya está trabajando en esta dirección.

Ha asegurado que ven "una demanda de articulación de un sector progresista y catalanista", en el que reconoce que hay diferentes sensibilidades, pero que su voluntad es sumar fuerzas para vertebrar una mayoría social y política.

Además, ha anunciado que la tradicional Festa de la Rosa que celebra el PSC en el inicio de cada curso político se celebrará este año el 23 de septiembre.