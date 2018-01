El PSOE percibe olor a formol en la legislatura, pero no pide adelantar las elecciones

Publicado 12/01/2018 13:35:47 CET

Creen que el Gobierno conseguirá sacar adelante los presupuestos de 2018 con el apoyo del PNV

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado este viernes que la actual legislatura "huele a formol" y está "muerta" por la falta de iniciativa política del Gobierno de Mariano Rajoy. Pese a ello, los socialistas no piden un adelanto electoral porque están convencidos de que el Ejecutivo sacará adelante los presupuestos de 2018 con el apoyo, entre otros, del PNV.

En rueda de prensa en la sede de Ferraz tras una reunión de la Ejecutiva Federal --la segunda en esta semana-- el presidente extremeño y del Consejo Político Federal, Guillermo Fernández Vara, y el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, han presentado un documento elaborado por la formación para denunciar el grado de incumplimiento de los 11 acuerdos adoptados en la última Conferencia de Presidentes autonómicos de hace un año.

Los dos dirigentes socialistas han reivindicado la utilidad como instrumento de coordinación que representa la Conferencia de Presidentes, cónclave que reúne al Gobierno con los presidentes autonómicos y que puso en marcha el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Frente al uso que le dieron los socialistas, "Rajoy apenas lo ha reunido dos veces con escaso grado de cumplimiento de los acuerdos que se adoptan", ha denunciado Gil, que cree que el Gobierno de Rajoy "no cree en la Conferencia de presidentes ni en la posibilidad de coordinar, unir, establecer sinergias entre Comunidades Autónomas".

PIDEN UNA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

El PSOE, en cambio, ve necesario convocar una Conferencia de Presidentes para llegar allí a un acuerdo formal sobre la revisión del modelo de financiación autonómica, asunto que el PP está postergando de manera intencionada e intentando ejercer un "chantaje" a los territorios, según Gil.

"Si tuviéramos que definir la legislatura en una palabra: huele a formol. Está muerta, es la sensación que da", ha señalado Fernández Vara, que ha defendido por otro lado una mayor presencia de los gobiernos autonómicos en las cumbres bilaterales de España con otros países y en las reuniones del Consejo de la UE.

Frente al Gobierno "agotado", los socialistas se reivindican como la alternativa que tiene "un proyecto de país" y presenta propuestas, porque ésa es su responsabilidad como oposición, ya que la convocatoria de elecciones generales es "potestad exclusiva" del jefe del Ejecutivo, ha recordado Vara.

Si el presidente extremeño ha defendido la reforma constitucional aunque sólo sea para "actualizarla", ya que el 70 por ciento de los españoles que viven en la España actual no la votaron, ha dicho, también ha confirmado que el partido carece de documentos que detallen qué tipo de modelo federal quiere el PSOE para España, más allá de los textos conocidos de la Declaración de Granada de 2013, la más reciente de Barcelona y las resoluciones del 39 Congreso Federal, que no entran en detalles al respecto.

"No estamos pensando en hacer nada diferente de lo hecho en estos 40 años. Queremos seguir construyendo el edificio, que ya está bastante construido. Hay que poner orden y organización. Dotarnos de instrumentos que permitan federar el país, y federar es unir, no separar. Lo que no se une se separa y nuestra propuesta es federar para unir", ha incidido.