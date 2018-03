PSOE rechaza la propuesta de En Comú de un 'govern' con independientes por conducir a la "equidistancia"

Actualizado 28/03/2018 14:26:30 CET

Ábalos cree que la última declaración institucional de Torrent es "delirante" y "propia de una ideología autoritaria"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha rechazado la propuesta del coordinador de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, de formar un gobierno en Cataluña "transversal" y con independientes porque "conduce a la melancolía" y "trata de justificar la equidistancia" que según él busca este partido en el conflicto catalán.

El diputados socialista ha respondido así, en declaraciones a los medios en la madrileña sede de Ferraz, a la proposición de Domènech de esta mañana en el Parlamento catalán, donde ha defendido que un 'govern' transersal y con figuras independientes podría sacar del actuar bloqueo a Cataluña.

Además, Ábalos ha asegurado que esa equidistancia de En Comú es "aparente" porque "a la hora de la verdad siempre acaba poniéndose del lado de los independentistas". "Viabilidad ninguna", ha sentenciado en referencia a la posibilidad de que un gobierno así saliese adelante en Cataluña, y ha señalado que los propios independentistas ya la han rechazado en el Parlament diciendo que o se consigue un ejecutivo independentista o habrá nuevas elecciones.

"La verdad es que hablar de un gobierno cuando no hay ni 'president', que es lo que toca ahora, es como no decir nada. Creo que no tiene ningún sentido", ha continuado Ábalos, quien ha cargado contra la visión "buenista, de estar en el medio", que considera que quiere dar En Comú y ha recordado que el partido de Domènech puso fin a la experiencia de un gobierno de izquierdas en Barcelona.

PLENO "ANTIDEMOCRÁTICO"

Asimismo, Ábalos ha cargado contra el Pleno que se celebra este miércoles en el Parlamento de Cataluña porque produce "desazón" y demuestra que el Parlament sigue sin ser capaz de conseguir una investidura. De esta manera, ha lamentado que la Cámara catalana se haya limitado a "establecer una reacción en torno a la situación judicial que viven algunos responsables del 'procés'" y ha tachado de "antidemocrático" que se busque influir en el Poder Judicial.

"La democracia se basa en la división de poderes y es inaudito que el Poder Legislativo se pueda dirigir al Judicial para plantear cuestiones en torno a detenciones sí, o no", ha aseverado, y ha añadido: "Todavía les cuesta entender a algunos la inserción en la legalidad. No hay democracia sin ley".

INAUDITO QUE EL PODER LEGISLATIVO SE DIRIJA AL JUDICIAL

El socialista ha señalado directamente al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, a quien ha acusado de haber protagonizado una declaración institucional "delirante" y "propia de una ideología autoritaria". Según Ábalos, apelar al pueblo bajo "ese concepto de pueblo único" casa "con esas concepciones de autoritarismo comunista".

Por último, ha puesto como ejemplo contra las críticas por la intervención del anterior Gobierno catalán, al amparo del artículo 155 de la Constitución, que TV3, "un aparato de propaganda que ha hecho que la mayoría de nacionalistas hayan terminado independentistas", siga funcionando.

"La grandeza de la democracia es que ahí está: funcionando" ha incidido, y ha dicho que las decisiones sobre esta cadena corresponderán exclusivamente al gobierno autonómico que se constituya en Cataluña.