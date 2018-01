Rajoy dice que "hará todo lo posible" para que se cumpla la ley y no sea investido Puigdemont

Actualizado 24/01/2018 12:23:19 CET



Asegura que si Puigdemont viene a España "será detenido" y deja en manos de los jueces la posibilidad de que Junqueras sea el 'plan b'

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que "hará todo lo posible" para que se cumpla la ley en España, de forma que Carles Puigdemont no sea investido presidente de la Generalitat. En este punto, ha confirmado que están preparados para recurrir ante el Tribunal Constitucional en cuanto se produzca una decisión de la Mesa del Parlamento catalán avalando esa investidura de Puigdemont porque tienen que "respetar siempre los procedimientos y las formas".

"El Gobierno de España hará todo lo posible para que se cumpla la ley en España y ésa es nuestra obligación. Y la voy a cumplir, como cuando puse en marcha el 155", ha recalcado Rajoy en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press. Al ser preguntado si el Gobierno no se resigna a evitar la investidura del expresidente de la Generalitat de Cataluña.

Ante la posibilidad de que Puigdemont regrese a España, el presidente del Gobierno ha señalado que es "bueno que todo el mundo asuma sus responsabilidades". "Ya sabe cuáles son las reglas de juego. España es una democracia y se respeta la ley. Y cuando no se respeta la ley, hay consecuencias", ha avisado, para añadir que si el expresidente catalán regresa a España "será detenido".

Ante la posibilidad de que el plan B sea proponer al líder de ERC, Oriol Junqueras, como candidato, Rajoy ha dicho que no tiene "claro" que eso se vaya a producir y ha agregado que en todo caso es una decisión que "corresponde a los jueces", que son los que tendrían que "tomar la decisión sobre si puede presentarse allí o no". "Yo lo que tengo que hacer es acatar las decisiones de los jueces", ha abundado.

En este punto, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que en función de la decisión que se tome para la investidura verán si lo que se quiere es "continuar en una etapa de inestabilidad que no ayuda a nadie" o si por el contrario se "intenta construir, aunque sea desde una posición muy difícil".

"A mí me gustaría que todo el mundo cumpliese la ley, intentara construir y vamos a ver si recuperamos la normalidad porque no es razonable que haya más de 3.000 empresas que se hayan ido de Cataluña y a esta gente parece no preocuparle nada", ha afirmado.

RESPONDERÁ LA CARTA DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENT

Rajoy ha confirmado que ya ha recibido la carta del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, pero no ha querido adelantar qué le dirá en su misiva de respuesta. Eso sí, ha subrayado que no puede pretender que el Gobierno tome alguna decisión que "no puede tomar" como "todo lo referido a las decisiones judiciales. A su juicio, hay que respetar las decisiones judiciales y "por suerte" España es "una democracia con división de poderes".

El presidente del Gobierno ha puesto en valor la aplicación del artículo 155 tras un "consenso" con PSOE y Ciudadanos, por el que ha cesado al Gobierno catalán, convocó elecciones y ha conseguido "que se recuperase la legalidad en Cataluña". Según ha dicho, ese precepto constitucional ha servido para saber que "la democracia española tiene instrumentos para defenderse cuando se le ataca".



INSTRUCCIÓN A LOS RESPONSABLES POLICIALES

Después de que Interior haya dicho que las fuerzas policiales intentarán que Puigdemont no entre en España, Rajoy ha confirmado que la instrucción que tienen los responsables policiales españoles es que así sea. "Estoy absolutamente convencido de que harán todo cuanto esté en sus manos para cumplirla", ha indicado.

Ante el hecho de que el entrevistador le haya recordado que también dijo el Gobierno que no habría urnas y al final las hubo, Rajoy ha dicho que su Gobierno lo que dijo es que no habría un referéndum y "no lo hubo" porque no hubo Junta Electoral ni había "aparato informático" para el recuento de votos. Según ha dicho, los votos se pusieron "allí a bolillo". "Hay que ir un poco a la mayor y no quedarnos en lo pequeñito", ha apostillado, para añadir que él no se va a poner a discutir sobre operaciones policiales.